Sport
Weltmeisterschafts-2026-Planer: Achtelfinale, Viertelfinal- und Halbfinalspielplan
Nur noch sechzehn Teams sind bei der Weltmeisterschaft vertreten, und der Spielplan bis zum Finale am 19. Juli ist verrückt.
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Die Weltmeisterschaft 2026 erreicht die wirklich Endphase. Nach dem K.o. der letzten 32, einer neuen Ergänzung dieser Weltmeisterschaft (die immer noch wirklich denkwürdige Spiele hervorbrachte, wie das Beinahe-Erfolg von Kap Verde gegen Argentinien und die Ausscheidungen gegen Deutschland und die Niederlande), beginnt sofort das Achtelfinale mit Spielen von Samstag bis Dienstag, 4. und 8. Juli.
Hier ist der Spielplan für die verbleibenden Spiele, wobei das Spiel um Platz drei am Samstag, den 18. Juli, und das Finale am Sonntag, den 19. Juli, um 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST, stattfindet.
Achtelfinale der Weltmeisterschaft
Samstag, 4. Juli
- Kanada gegen Marokko — 19:00 MESZ / 18:00 BST
- Paraguay gegen Frankreich — 23:00 MESZ / 22:00 BST
Sonntag, 5. Juli
- Brasilien gegen Norwegen — 22:00 MEST / 21:00 BST
Montag, 6. Juli
- Mexiko gegen England — 02:00 MESZ / 01:00 BST
- Portugal gegen Spanien — 21:00 CEST / 20:00 BST
Dienstag, 7. Juli
- USA gegen Belgien — 02:00 MEST / 01:00 BST
- Argentinien gegen Ägypten — 18:00 CEST / 17:00 BST
- Schweiz gegen Kolumbien — 22:00 CEST / 21:00 BST
Viertelfinale der Weltmeisterschaft
Donnerstag, 9. Juli
- Sieger von Kanada/Marokko vs. Sieger von Paraguay/Frankreich — 22:00 CEST / 21:00 BST
Freitag, 10. Juli
- Sieger von Portugal/Spanien vs. Sieger von USA/Belgien — 21:00 MEST / 20:00 BST
Samstag, 11. Juli
- Sieger von Brasilien/Norwegen vs. Sieger von Mexiko/England — 23:00 CEST / 22:00 BST
Sonntag, 12. Juli
- Sieger von Argentinien/Ägypten vs. Sieger von Schweiz/Kolumbien — 03:00 CEST / 02:00 BST
Weltcup-Halbfinale
Dienstag, 14. Juli
- USA/Belgien/Portugal/Spanien gegen Kanada/Marokko/Paraguay/Frankreich — 21:00 MESZ / 20:00 BST
Mittwoch, 15. Juli
- Brasilien/Norwegen/Mexiko/England vs. Schweiz/Kolumbien/Argentinien/Ägypten — 21:00 MESZ / 20:00 BST