Weltmeisterschafts-2026-Planer: Achtelfinale, Viertelfinal- und Halbfinalspielplan

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Die Weltmeisterschaft 2026 erreicht die wirklich Endphase. Nach dem K.o. der letzten 32, einer neuen Ergänzung dieser Weltmeisterschaft (die immer noch wirklich denkwürdige Spiele hervorbrachte, wie das Beinahe-Erfolg von Kap Verde gegen Argentinien und die Ausscheidungen gegen Deutschland und die Niederlande), beginnt sofort das Achtelfinale mit Spielen von Samstag bis Dienstag, 4. und 8. Juli.

Hier ist der Spielplan für die verbleibenden Spiele, wobei das Spiel um Platz drei am Samstag, den 18. Juli, und das Finale am Sonntag, den 19. Juli, um 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST, stattfindet.

Achtelfinale der Weltmeisterschaft

Samstag, 4. Juli



Kanada gegen Marokko — 19:00 MESZ / 18:00 BST



Paraguay gegen Frankreich — 23:00 MESZ / 22:00 BST



Sonntag, 5. Juli



Brasilien gegen Norwegen — 22:00 MEST / 21:00 BST



Montag, 6. Juli



Mexiko gegen England — 02:00 MESZ / 01:00 BST



Portugal gegen Spanien — 21:00 CEST / 20:00 BST



Dienstag, 7. Juli



USA gegen Belgien — 02:00 MEST / 01:00 BST



Argentinien gegen Ägypten — 18:00 CEST / 17:00 BST



Schweiz gegen Kolumbien — 22:00 CEST / 21:00 BST



Viertelfinale der Weltmeisterschaft

Donnerstag, 9. Juli



Sieger von Kanada/Marokko vs. Sieger von Paraguay/Frankreich — 22:00 CEST / 21:00 BST



Freitag, 10. Juli



Sieger von Portugal/Spanien vs. Sieger von USA/Belgien — 21:00 MEST / 20:00 BST



Samstag, 11. Juli



Sieger von Brasilien/Norwegen vs. Sieger von Mexiko/England — 23:00 CEST / 22:00 BST



Sonntag, 12. Juli



Sieger von Argentinien/Ägypten vs. Sieger von Schweiz/Kolumbien — 03:00 CEST / 02:00 BST



Weltcup-Halbfinale

Dienstag, 14. Juli



USA/Belgien/Portugal/Spanien gegen Kanada/Marokko/Paraguay/Frankreich — 21:00 MESZ / 20:00 BST



Mittwoch, 15. Juli



Brasilien/Norwegen/Mexiko/England vs. Schweiz/Kolumbien/Argentinien/Ägypten — 21:00 MESZ / 20:00 BST

