Weltmeisterschaft 2026: vollständige Liste der Runde der letzten 32 und ausgeschiedener Teams
Der zweite Teil der Weltmeisterschaft 2026 beginnt an diesem Sonntagabend
17 Tage nach Beginn der Weltmeisterschaft und 21 Tage bis zum Finale hat der zweite Teil des FIFA-Wettbewerbs begonnen, und die ursprüngliche Liste von 48 Teams wurde auf 32 reduziert, die übliche Anzahl bei Weltmeisterschaften, da die K.-o.-Phase beginnt. Diesmal wird es länger dauern, mit Runden der letzten 32 Spiele ab heute, Sonntag, dem 28. Juni, einen Tag nach Ende der Gruppenphase. Es gibt keine Zeit zu verlieren.
Nach dem Marathon an Spielen in den letzten Tagen wird es relativ ruhiger sein, mit zwei Spielen pro Tag während der letzten 32, die bis Freitag, den 3. Juli (bereits Samstag in europäischer Zeit) andauern.
Die Runde der letzten 16 findet am Samstag, dem 4. Juli, und am Dienstag, dem 7. Juli, statt; Viertelfinals zwischen Donnerstag, dem 9. Juli, und Sonntag, dem 12. Juli; Halbfinals am Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. Juli, sowie das Finale (einschließlich Drittplatzspiel) am 18. und 19. Juli.
Liste der Runde der letzten 32 bei der Weltmeisterschaft:
Sonntag, 28. Juni
- Südafrika gegen Kanada – 21:00 MESZ / 20:00 BST
Montag, 29. Juni
- Brasilien gegen Japan – 19:00 MESZ / 18:00 BST
- Deutschland gegen Paraguay – 22:30 MEST / 21:30 BST
Dienstag, 30. Juni
- Niederlande gegen Marokko - 03:00 MESZ / 02:00 BST
- Elfenbeinküste gegen Norwegen – 19:00 MEST / 18:00 BST
- Frankreich gegen Schweden – 23:00 MESZ / 22:00 BST
Mittwoch, 1. Juli
- Mexiko gegen Ecuador – 03:00 MEST / 02:00 BST
- England gegen DR Kongo – 18:00 MESZ / 17:00 BST
- Belgien gegen Senegal – 22:00 MESZ / 21:00 BST
Donnerstag, 2. Juli
- Vereinigte Staaten gegen Bosnien und Herzegowina – 02:00 MESZ / 01:00 BST
- Spanien gegen Österreich – 21:00 MESZ / 20:00 BST
Freitag, 3. Juli
- Portugal gegen Kroatien – 01:00 MESZ / 00:00 BST
- Schweiz gegen Algerien – 05:00 MESZ / 04:00 BST
- Australien gegen Ägypten – 20:00 MESZ / 19:00 BST
Samstag, 4. Juli
- Argentinien gegen Kap Verde – 00:00 MESZ / 23:00 BST (3. Juli)
- Kolumbien gegen Ghana - 03:30 CEST / 02:30 BST
Teams, die nach der Gruppenphase aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden sind:
- Katar
- Südkorea
- Haiti
- Schottland
- Türkei
- Curaçao
- Tunesien
- Neuseeland
- Iran
- Saudi-Arabien
- Irak
- Jordanien
- Usbekistan
- Panama
- Uruguay
- Tschechien