Weltmeisterschaft 2026: vollständige Liste der Runde der letzten 32 und ausgeschiedener Teams

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17 Tage nach Beginn der Weltmeisterschaft und 21 Tage bis zum Finale hat der zweite Teil des FIFA-Wettbewerbs begonnen, und die ursprüngliche Liste von 48 Teams wurde auf 32 reduziert, die übliche Anzahl bei Weltmeisterschaften, da die K.-o.-Phase beginnt. Diesmal wird es länger dauern, mit Runden der letzten 32 Spiele ab heute, Sonntag, dem 28. Juni, einen Tag nach Ende der Gruppenphase. Es gibt keine Zeit zu verlieren.

Nach dem Marathon an Spielen in den letzten Tagen wird es relativ ruhiger sein, mit zwei Spielen pro Tag während der letzten 32, die bis Freitag, den 3. Juli (bereits Samstag in europäischer Zeit) andauern.

Die Runde der letzten 16 findet am Samstag, dem 4. Juli, und am Dienstag, dem 7. Juli, statt; Viertelfinals zwischen Donnerstag, dem 9. Juli, und Sonntag, dem 12. Juli; Halbfinals am Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. Juli, sowie das Finale (einschließlich Drittplatzspiel) am 18. und 19. Juli.

Liste der Runde der letzten 32 bei der Weltmeisterschaft:

Sonntag, 28. Juni



Südafrika gegen Kanada – 21:00 MESZ / 20:00 BST



Montag, 29. Juni



Brasilien gegen Japan – 19:00 MESZ / 18:00 BST



Deutschland gegen Paraguay – 22:30 MEST / 21:30 BST



Dienstag, 30. Juni



Niederlande gegen Marokko - 03:00 MESZ / 02:00 BST



Elfenbeinküste gegen Norwegen – 19:00 MEST / 18:00 BST



Frankreich gegen Schweden – 23:00 MESZ / 22:00 BST



Mittwoch, 1. Juli



Mexiko gegen Ecuador – 03:00 MEST / 02:00 BST



England gegen DR Kongo – 18:00 MESZ / 17:00 BST



Belgien gegen Senegal – 22:00 MESZ / 21:00 BST



Donnerstag, 2. Juli



Vereinigte Staaten gegen Bosnien und Herzegowina – 02:00 MESZ / 01:00 BST



Spanien gegen Österreich – 21:00 MESZ / 20:00 BST



Freitag, 3. Juli



Portugal gegen Kroatien – 01:00 MESZ / 00:00 BST



Schweiz gegen Algerien – 05:00 MESZ / 04:00 BST



Australien gegen Ägypten – 20:00 MESZ / 19:00 BST



Samstag, 4. Juli



Argentinien gegen Kap Verde – 00:00 MESZ / 23:00 BST (3. Juli)



Kolumbien gegen Ghana - 03:30 CEST / 02:30 BST



Teams, die nach der Gruppenphase aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden sind:



Katar



Südkorea



Haiti



Schottland



Türkei



Curaçao



Tunesien



Neuseeland



Iran



Saudi-Arabien



Irak



Jordanien



Usbekistan



Panama



Uruguay



Tschechien

