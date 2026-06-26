Weltmeisterschaft 2026: Erste Runde von 32 Spielen bestätigt, darunter Brasilien gegen Japan, Niederlande gegen Marokko, USA gegen Bosnien
Die erste WM-Runde der 32 Spiele wird für Sonntag festgelegt.
Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft ist für mehr als die Hälfte der Gruppen bereits zu Ende gegangen, und viele Spiele der Runde der letzten 32 haben bereits begonnen, während andere Mannschaften ihr Ausscheiden bereits besiegelt haben ... und wieder andere gespannt darauf warten, ob sie am Ende zu den besten Drittplatzierten gehören werden.
Während der Donnerstagabendspiele qualifizierten sich Schweden und Ecuador als einige der besten Dritten, während andere Zweitplatzierte wie Australien, Côte d'Ivoire, Japan oder Südafrika wurden.
Unterdessen reihten sich Tschechien und Curaçao in die Liste der ausgeschiedenen Teams ein, zu denen Haiti, Tunesien, die Türkei, Jordanien, Panama und Katar gehören.
Die erste Runde der 32 Spiele wurde festgelegt, beginnend am Sonntag, den 28. Juni:
Runde der 32-Weltmeisterschaft
Sonntag, 28. Juni
- Südafrika gegen Kanada — 21:00 MESZ / 20:00 BST
Montag, 29. Juni
- Brasilien gegen Japan — 19:00 MESZ / 18:00 BST
- Deutschland gegen Noch festzulegen (bester 3. Platz: Gruppen A/B/C/D/F) — 22:30 MESZ / 21:30 BST
Dienstag, 30. Juni
- Niederlande gegen Marokko — 03:00 MESZ / 02:00 BST
- Elfenbeinküste gegen Noch festzulegen (2. Gruppe I) — 19:00 MESZ / 18:00 BST
- TBD (1. Gruppe I) gegen Noch festzulegen (bester 3. Platz: Gruppen C/D/F/G/H) — 23:00 MESZ / 22:00 BST
Mittwoch, 1. Juli
- Mexiko gegen Noch festzulegen (Bester 3. Platz: Gruppen C/E/F/H/I) — 03:00 MESZ / 02:00 BST
- TBD (1. Gruppe L) gegen Noch festzulegen (bester 3. Platz: Gruppen E/H/I/J/K) — 18:00 MESZ / 17:00 BST
- TBD (1. Gruppe G) gegen Noch festzulegen (bester 3. Platz: Gruppen A/E/H/I/J) — 22:00 MESZ / 21:00 BST
Donnerstag, 2. Juli
Vereinigte Staaten gegen Bosnien und Herzegowina — 02:00 MESZ / 01:00 BST
Noch festzulegen (1. Gruppe H) gegen Noch festzulegen (2. Gruppe J) — 21:00 MESZ / 20:00 BST
Freitag, 3. Juli
Noch festzulegen (2. Gruppe K) gegen Noch festzulegen (2. Gruppe L) — 01:00 MESZ / 00:00 BST
Schweiz gegen Noch festzulegen (bester 3. Platz: Gruppen E/F/G/I/J) — 05:00 MESZ / 04:00 BST
Australien gegen Noch festzulegen (2. Gruppe G) — 20:00 MESZ / 19:00 BST
Samstag, 4. Juli
- Argentinien gegen Noch festzulegen (2. Gruppe H) — 00:00 MESZ / 23:00 BST -Freitag-
- Noch festzulegen (1. Gruppe K) gegen Noch festzulegen (Beste 3. Platz: Gruppen D/E/I/J/L) — 03:30 MESZ / 02:30 BST