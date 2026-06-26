Weltmeisterschaft 2026: Erste Runde von 32 Spielen bestätigt, darunter Brasilien gegen Japan, Niederlande gegen Marokko, USA gegen Bosnien

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Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft ist für mehr als die Hälfte der Gruppen bereits zu Ende gegangen, und viele Spiele der Runde der letzten 32 haben bereits begonnen, während andere Mannschaften ihr Ausscheiden bereits besiegelt haben ... und wieder andere gespannt darauf warten, ob sie am Ende zu den besten Drittplatzierten gehören werden.

Während der Donnerstagabendspiele qualifizierten sich Schweden und Ecuador als einige der besten Dritten, während andere Zweitplatzierte wie Australien, Côte d'Ivoire, Japan oder Südafrika wurden.

Unterdessen reihten sich Tschechien und Curaçao in die Liste der ausgeschiedenen Teams ein, zu denen Haiti, Tunesien, die Türkei, Jordanien, Panama und Katar gehören.

Die erste Runde der 32 Spiele wurde festgelegt, beginnend am Sonntag, den 28. Juni:

Runde der 32-Weltmeisterschaft

Sonntag, 28. Juni



Südafrika gegen Kanada — 21:00 MESZ / 20:00 BST



Montag, 29. Juni



Brasilien gegen Japan — 19:00 MESZ / 18:00 BST



Deutschland gegen Noch festzulegen (bester 3. Platz: Gruppen A/B/C/D/F) — 22:30 MESZ / 21:30 BST



Dienstag, 30. Juni



Niederlande gegen Marokko — 03:00 MESZ / 02:00 BST



Elfenbeinküste gegen Noch festzulegen (2. Gruppe I) — 19:00 MESZ / 18:00 BST



TBD (1. Gruppe I) gegen Noch festzulegen (bester 3. Platz: Gruppen C/D/F/G/H) — 23:00 MESZ / 22:00 BST



Mittwoch, 1. Juli



Mexiko gegen Noch festzulegen (Bester 3. Platz: Gruppen C/E/F/H/I) — 03:00 MESZ / 02:00 BST



TBD (1. Gruppe L) gegen Noch festzulegen (bester 3. Platz: Gruppen E/H/I/J/K) — 18:00 MESZ / 17:00 BST



TBD (1. Gruppe G) gegen Noch festzulegen (bester 3. Platz: Gruppen A/E/H/I/J) — 22:00 MESZ / 21:00 BST



Donnerstag, 2. Juli

Vereinigte Staaten gegen Bosnien und Herzegowina — 02:00 MESZ / 01:00 BST

Noch festzulegen (1. Gruppe H) gegen Noch festzulegen (2. Gruppe J) — 21:00 MESZ / 20:00 BST

Freitag, 3. Juli

Noch festzulegen (2. Gruppe K) gegen Noch festzulegen (2. Gruppe L) — 01:00 MESZ / 00:00 BST

Schweiz gegen Noch festzulegen (bester 3. Platz: Gruppen E/F/G/I/J) — 05:00 MESZ / 04:00 BST

Australien gegen Noch festzulegen (2. Gruppe G) — 20:00 MESZ / 19:00 BST

Samstag, 4. Juli



Argentinien gegen Noch festzulegen (2. Gruppe H) — 00:00 MESZ / 23:00 BST -Freitag-



Noch festzulegen (1. Gruppe K) gegen Noch festzulegen (Beste 3. Platz: Gruppen D/E/I/J/L) — 03:30 MESZ / 02:30 BST

