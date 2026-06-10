Die Weltmeisterschaft 2026 beginnt morgen: Alles, was Sie über die Eröffnungsfeier mit Shakira wissen müssen.

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Wir sind offiziell nur noch einen Tag vom Beginn der Weltmeisterschaft 2026 entfernt: Am 11. Juni 2026 beginnt die Gruppenphase mit der Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt, mit einem Spiel zwischen den Co-Gastgebern Mexiko und Südafrika, das um 21:00 Uhr MES, 20:00 Uhr BST beginnt.

Doch das Spiel am Donnerstag wird auch interessant sein, da es die (erste) Eröffnungsfeier sein wird, die mit musikalischen Aufführungen bestätigt wurde. Shakira, die das offizielle Lied des Wettbewerbs, Dai Dai, komponiert hat, wird gemeinsam mit dem nigerianischen Sänger Burna Boy auftreten.

Die Eröffnungszeremonie beginnt anderthalb Stunden vor dem Anpfiff (19:30 CEST, 18:30 BST am Donnerstag, den 11. Juni).

Zwei weitere Eröffnungszeremonien in Kanada und den USA

Es wird zwei weitere Eröffnungszeremonien für die ersten Spiele in Kanada geben (gegen Bosnien & Herzegowina um 21:00 Uhr CEST, 20:00 Uhr BST am Freitag, in Toronto) und das erste Spiel in den USA (gegen Paraguay um 03:00 MES, 02:00 Uhr BST am Samstag in Los Angeles), die ebenfalls musikalische Auftritte bieten: Michael Bublé und Alanis Morissette in Kanada sowie Katy Perry und Future in den USA.

Die Eröffnungsfeier wurde vom italienischen Produzenten Marco Balich produziert, der auch an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina mitwirkte.

Shakira wird außerdem in der Halbzeitshow des WM-Finales am 19. Juli zusammen mit Madonna und BTS auftreten.

Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft wird die längste aller Zeiten sein, mit 72 Spielen bis zum 27. Juni. Am Wochenende werden die anderen Co-Gastgeber:innen Kanada und die Vereinigten Staaten debütieren, ebenso wie Länder wie Brasilien, Marokko, Deutschland, die Niederlande, Japan und natürlich Curaçao, das kleinste Land, das je an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat, mit kaum 150.000 Zuschauern.