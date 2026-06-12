Weltmeisterschaft 2026 beginnt mit ereignisreichen Spielen: Das erste Auftaktspiel mit 3 roten Karten, Mexiko führt Gruppe A an

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Die Weltmeisterschaft 2026 begann mit zwei unterhaltsamen und ereignisreichen Spielen. Nach einer Eröffnungszeremonie mit einem Auftritt von Shakira, dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika im ikonischen Azteca-Stadion in Mexiko-Stadt, endete eine Wiederholung des Auftakts der Weltmeisterschaft 2010 (die Spanien gewann) mit 2:0 für die lokale Mannschaft, was das erste Mal seit 1930 und sieben früheren Ausgaben war, dass Mexiko das Eröffnungsspiel des Turniers gewann.

Es markierte auch einen unglaublichen Meilenstein: Das erste Mal, dass ein Eröffnungsspiel bei der Weltmeisterschaft drei Rote Karten hatte, und Südafrika wurde zudem das erste Team seit 2006, das in diesem Spiel bei der Weltmeisterschaft zwei Rote Karten erhielt.

Die Fans liebten es, wie Julián Quiñones Mexiko früh in Führung brachte, und zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten sie zahlenmäßig die Oberhand, als Yaya Sithole vom Platz gestellt wurde. Raúl Jiménez erzielte ein zweites Tor und sicherte sich einen komfortablen Sieg und wurde Tabellenführer der Gruppe A.

Vier Stunden später holte Südkorea einen Rückstand auf und besiegte die Tschechische Republik, mit Toren von Hwang In-beom und Oh Hyeon-gyuon; das Spiel endete 2:1 in Guadalajara, Teil derselben Gruppe wie Mexiko und Südafrika. Während das Eröffnungsspiel über 80.000 Zuschauer das gesamte Stadion füllten, wurde beim zweiten Spiel eine gemeldete Zuschauerzahl von 46.000 gemeldet, mit mehreren leeren Sitzplätzen, was dem Turnier bereits ein schlechtes Image verlieh, nachdem es um die Kontroverse um überhöhte Tickets gekommen war, die Fans und Familien beteuert hatten.

Als nächstes feiert die Weltmeisterschaft heute Abend um 21:00 Uhr MES, 20:00 Uhr BST, mit einem Spiel zwischen Kanada und Bosnien und Herzegowina. Dann, um 15:00 Uhr MESZ, 14:00 Uhr BST am Samstag, werden die Vereinigten Staaten gegen Paraguay debütieren.