Weltmeisterschaft 2026: alle Gruppenspiele in Europazeit (CEST, BST)
Hier ist Ihr Kalender für alle 72 Gruppenspiele zwischen dem 11. und 27. Juni der Weltmeisterschaft 2026.
Die Weltmeisterschaft 2026 beginnt endlich diesen Donnerstag, den 11. Juni, mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika, das um 21:00 Uhr MES, 20:00 Uhr BST in Guadalajara, Mexiko, stattfindet. Einige der Spiele dieser nordamerikanischen Weltmeisterschaft werden jedoch mitten in der Nacht in Europa stattfinden.
Dies, zusammen mit der Tatsache, dass es die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten mit 12 Gruppen mit je vier Teams ist (jedes Team spielt dreimal, es wird also sechs Spiele pro Gruppe geben, insgesamt 72 Spiele während der Gruppenphase zwischen dem 11. und 27. Juni), machen diesen Wettbewerb besonders schwer zu verfolgen.
Hier finden Sie eine Liste aller Gruppenphasenspiele der Weltmeisterschaft sowie die Zeiten in der Mitteleuropäischen Sommerzeit (CEST) und der britischen Sommerzeit (BST):
Spieltag 1
Donnerstag, 11. Juni
- Gruppe A: Mexiko gegen Südafrika (21:00 MES, 20:00 BST), Mexiko-Stadt, Mexiko
Freitag, 12. Juni
- Gruppe A: Südkorea gegen Tschechien (04:00 MES, 03:00 BST), Zapopan, Mexiko
- Gruppe B: Kanada gegen Bosnien & Herzegowina (21:00 MES, 20:00 BST), Toronto, Kanada
Samstag, 13. Juni
- Gruppe D: USA gegen Paraguay (03:00 CEST, 02:00 BST), Los Angeles, USA
- Gruppe B: Katar gegen die Schweiz (21:00 CEST, 20:00 BST), Santa Clara, USA
Sonntag, 14. Juni
- Gruppe C: Brasilien gegen Marokko (00:00 CEST, 23:00 BST – Samstag), New Jersey, USA
- Gruppe C: Haiti gegen Schottland (03:00 CEST, 03:00 BST), Foxborough, USA
- Gruppe D: Australien gegen die Türkei (06:00 CEST, 05:00 BST), Vancouver, Kanada
- Gruppe E: Deutschland gegen Curaçao (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Gruppe F: Niederlande gegen Japan (22:00 MES, 21:00 BST), Arlington, USA
Montag, 15. Juni
- Gruppe E: Elfenbeinküste gegen Ecuador (01:00 MES, 00:00 BST), Philadelphia, USA
- Gruppe F: Schweden gegen Tunesien (04:00 CEST, 03:00 BST), Guadalupe, Mexiko
- Gruppe H: Spanien gegen Kap Verde (18:00 MES, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Gruppe G: Belgien gegen Ägypten (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Dienstag, 16. Juni
- Gruppe H: Saudi-Arabien gegen Uruguay (00:00 CEST, 23:00 BST -am Montag-), Miami, USA
- Gruppe G: Iran gegen Neuseeland (03:00 CEST, 02:00 BST), Los Angeles, USA
- Gruppe I: Frankreich gegen Senegal (21:00 MES, 20:00 BST), New Jersey, USA
Mittwoch, 17. Juni
- Gruppe I: Irak gegen Norwegen (00:00 CEST, 23:00 BST -am Dienstag-), Foxborough, USA
- Gruppe J: Argentinien gegen Algerien (03:00 CEST, 02:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppe J: Österreich gegen Jordanien (06:00 CEST, 05:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppe K: Portugal gegen DR Kongo (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Gruppe L: England gegen Kroatien (22:00 CEST, 21:00 BST), Arlington, USA
Spieltag 2 beginnt
Donnerstag, 18. Juni
- Gruppe L: Ghana gegen Panama (01:00 CEST, 00:00 BST), Toronto, Kanada
- Gruppe K: Usbekistan gegen Kolumbien (04:00 CEST, 03:00 BST), Mexiko-Stadt, Mexiko
- Gruppe A: Tschechische Republik gegen Südafrika (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Gruppe B: Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA
Freitag, 19. Juni
- Gruppe B: Kanada gegen Katar (00:00 MES, 23:00 BST -am Donnerstag-), Vancouver, Kanada
- Gruppe A: Mexiko gegen Südkorea (03:00 MES, 02:00 BST), Zapopan, Mexiko
- Gruppe D: USA gegen Australien (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Samstag, 20. Juni
- Gruppe C: Schottland gegen Marokko (00:00 MES, 23:00 BST -am Freitag-), Foxborough, USA
- Gruppe C: Brasilien gegen Haiti (02:30 CEST, 01:30 BST), Philadelphia, USA
- Gruppe D: Türkei gegen Paraguay (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppe F: Niederlande gegen Schweden (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Gruppe E: Deutschland gegen Elfenbeinküste (22:00 MES, 21:00 BST), Toronto, Kanada
Sonntag, 21. Juni
- Gruppe E: Ecuador gegen Curaçao (02:00 MES, 01:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppe F: Tunesien gegen Japan (06:00 MES, 05:00 BST), Guadalupe, Mexiko
- Gruppe H: Spanien gegen Saudi-Arabien (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Gruppe G: Belgien gegen Iran (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA
Montag, 22. Juni
- Gruppe H: Uruguay gegen Kap Verde (00:00 CEST, 23:00 BST -am Sonntag-), Miami, USA
- Gruppe G: Neuseeland gegen Ägypten (03:00 CEST, 02:00 BST), Vancouver, Kanada
- Gruppe J: Argentinien gegen Österreich (19:00 MES, 18:00 BST), Arlington, USA
- Gruppe I: Frankreich gegen Irak (23:00 MES, 22:00 BST), Philadelphia, USA
Dienstag, 23. Juni
- Gruppe I: Norwegen gegen Senegal (02:00 CEST, 01:00 BST), Toronto, Kanada
- Gruppe J: Jordanien gegen Algerien (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppe K: Portugal gegen Usbekistan (19:00 MES, 18:00 BST), Houston, USA
- Gruppe L: England gegen Ghana (22:00 CEST, 21:00 BST), Foxborough, USA
Spieltag 3 beginnt
Mittwoch, 24. Juni
- Gruppe L: Panama gegen Kroatien (01:00 CEST, 00:00 BST), Foxborough, USA
- Gruppe K: Kolumbien gegen DR Kongo (04:00 MESZ, 03:00 BST), Zapopan, Mexiko
- Gruppe B: Schweiz gegen Kanada (21:00 CEST, 20:00 BST), Vancouver, Kanada
- Gruppe B: Bosnien & Herzegowina gegen Katar (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Donnerstag, 25. Juni
- Gruppe C: Marokko gegen Haiti (00:00 MES, 23:00 BST – Mittwoch), Atlanta, USA
- Gruppe C: Schottland gegen Brasilien (00:00 MES, 23:00 BST -am Mittwoch-), Miami, USA
- Gruppe A: Südafrika gegen Südkorea (03:00 CEST, 02:00 BST), Guadalupe, Mexiko
- Gruppe A: Tschechische Republik gegen Mexiko (03:00 MES, 02:00 BST), Mexiko-Stadt, Mexiko
- Gruppe E: Curacao gegen Elfenbeinküste (22:00 CEST, 21:00 BST), Philadelphia, USA
- Gruppe E: Ecuador gegen Deutschland (22:00 CEST, 21:00 BST), New Jersey, USA
Freitag, 26. Juni
- Gruppe F: Tunesien gegen die Niederlande (01:00 CEST, 00:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppe F: Japan gegen Schweden (01:00 CEST, 00:00 BST), Arlington, USA
- Gruppe D: Türkei gegen USA (04:00 CEST, 03:00 BST), Los Angeles, USA
- Gruppe D: Paraguay gegen Australien (04:00 CEST, 03:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppe I: Norwegen gegen Frankreich (21:00 CEST, 20:00 BST), Foxborough, USA
- Gruppe I: Senegal gegen Irak (21:00 MES, 20:00 BST), Toronto, Kanada
Samstag, 27. Juni
- Gruppe H: Kap Verde gegen Saudi-Arabien (02:00 CEST, 01:00 BST), Houston, USA
- Gruppe H: Uruguay gegen Spanien (02:00 CEST, 01:00 BST), Zapopan, Mexiko
- Gruppe G: Neuseeland gegen Belgien (05:00 CEST, 04:00 BST), Vancouver, Kanada
- Gruppe G: Ägypten gegen Iran (05:00 MES, 04:00 BST), Seattle, USA
- Gruppe L: Panama gegen England (23:00 CEST, 22:00 BST), New Jersey, USA
- Gruppe L: Kroatien gegen Ghana (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA
Sonntag, 28. Juni
- Gruppe K: Kolumbien gegen Portugal (01:30 CEST, 00:30 BST), Miami, USA
- Gruppe K: DR Kongo gegen Usbekistan (01:30 CEST, 00:30 BST), Atlanta, USA
- Gruppe J: Algerien gegen Österreich (04:00 CEST, 03:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppe J: Jordanien gegen Argentinien (04:00 CEST, 03:00 BST), Arlington, USA