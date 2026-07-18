Weltmeisterin Joan Capdevila bittet um Hilfe, nachdem ESTA das Finale Spanien gegen Argentinien nicht sehen durfte

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Joan Capdevila, ehemalige Fußballspielerin, die Teil des spanischen Kaders ist, der die Weltmeisterschaft 2010 und die UEFA Euro 2008 gewonnen hat, kann nicht in die Vereinigten Staaten reisen, um die neue Spielergeneration bei einer weiteren WM gegen Argentinien mitzusehen. Capdevila postete am Freitagabend auf X und bat Donald Trump direkt um Hilfe.

"Sie haben mir gerade gesagt, dass ich mit meinen Kindern nicht zum Finale reisen kann, weil mein ESTA abgelehnt wurde. Kann mir jemand dabei helfen? Ihr habt keine Ahnung, wie aufgeregt ich war, mit all meinen Teamkollegen von 2010 und diesem Team dort zu sein, um sie anzufeuern", schrieb Capdevila und zitierte dabei auch das spanische Sportministerium.

"Ich kann nicht glauben, dass sie mich nicht in die USA lassen... und dass ich so einen Moment mit meinen Kindern, die Fußball so lieben, vermissen werde... "

Während einige seiner ehemaligen Teamkollegen aus der spanischen Nationalmannschaft, wie Xavi, Casillas oder Piqué, andere Spanien-Spiele von den VIP-Tribünen aus verfolgten, wurde Capdevila, der 2010 im Finale stammte und alle Spiele und Minuten im Wettbewerb spielte, vom spanischen Verband eingeladen, das Spiel am Sonntag mit seiner Familie und ehemaligen Teamkollegen zu sehen... aber sein Visum wurde abgelehnt.

Im Gespräch mit den spanischen Radiosendern SER und Cope erklärte Capdevila, dass er glaubt, dass sein ESTA verweigert wurde, weil er 2016 ein Fußballspiel im Iran bestritten hat, und sagt, dass er sich nur gewünscht habe, wieder mit seinen Kindern zusammenzuleben, was er bereits vor 16 Jahren erlebt hat. "Ich bin überrascht, dass heutzutage jemand, der ein Sportereignis genießen möchte, nicht hingehen darf."