Weltführer reagieren auf US-Angriffe in Venezuela und die Festnahme von Maduro und seiner Frau

Die US-Angriffe in Venezuela und die anschließende Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro führten zu einer sofortigen und umfassenden Reaktion von Regierungen weltweit. Während einige Führungspersönlichkeiten die Operation als entscheidenden Schritt zur Wiederherstellung der Demokratie darstellen, warnen andere, dass sie einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen und weitere Instabilität in der Region gefährdet habe. Von Europa und Lateinamerika bis nach Asien und dem Nahen Osten spiegeln die Reaktionen tiefe Spaltungen über den Einsatz von Gewalt, das Völkerrecht und die Zukunft Venezuelas wider. Wenn Sie daran interessiert sind zu sehen, wie die Weltführer und Regierungen darauf reagiert haben, haben wir unten eine Liste der wichtigsten Reaktionen zusammengestellt.

SPANISCHER PREMIERMINISTER PEDRO SANCHEZ

"Spanien hat das Maduro-Regime nicht anerkannt. Aber sie wird auch keine Intervention anerkennen, die das Völkerrecht verletzt und die Region in einen Horizont der Unsicherheit und Kriegstreiberei treibt."

BRITISCHER PREMIERMINISTER KEIR STARMER

"Ich möchte zuerst die Fakten feststellen. Ich möchte mit Präsident Trump sprechen. Ich möchte mit Verbündeten sprechen. Ich kann ganz klar sagen, dass wir nicht beteiligt waren... und ich sage und glaube immer, dass wir alle das Völkerrecht einhalten sollten."

FRANZÖSISCHER PRÄSIDENT EMMANUEL MACRON

"Der kommende Übergang muss friedlich, demokratisch und respektvoll gegenüber dem Willen des venezolanischen Volkes erfolgen. Wir hoffen, dass Präsident Edmundo Gonzalez Urrutia, der 2024 gewählt wurde, diesen Übergang so schnell wie möglich sicherstellen kann."

DEUTSCHER KANZLER FRIEDRICH MERZ

"Die rechtliche Bewertung der US-Intervention ist komplex und erfordert sorgfältige Überlegung. Das Völkerrecht bleibt der Leitfaden. In diesem Stadium muss politische Instabilität in Venezuela vermieden werden. Das Ziel ist ein geordneter Übergang zu einer gewählten Regierung."

PRÄSIDENTIN DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION, URSULA VON DER LEYEN,

"Ich verfolge die Lage in Venezuela sehr genau. Wir stehen zu den Menschen in Venezuela und unterstützen einen friedlichen und demokratischen Übergang. Jede Lösung muss das Völkerrecht und die UN-Charta respektieren."

UN-GENERALSEKRETÄR ANTONIO GUTERRES

"Diese Entwicklungen stellen einen gefährlichen Präzedenzfall dar. Der Generalsekretär betont weiterhin die Bedeutung der vollständigen Achtung – durch alle – des Völkerrechts, einschließlich der UN-Charta. Er ist zutiefst besorgt, dass die Regeln des Völkerrechts nicht respektiert wurden."

ISRAELISCHER PREMIERMINISTER BENJAMIN NETANJAHU

"Herzlichen Glückwunsch, Präsident @realDonaldTrump zu Ihrer mutigen und historischen Führung im Namen von Freiheit und Gerechtigkeit. Ich grüße euren entschlossenen Willen und die brillante Aktion eurer tapferen Soldaten."

CHINESISCHES AUSSENMINISTERIUM

"China ist tief schockiert und verurteilt scharf den Einsatz von Gewalt durch die USA gegen ein souveränes Land sowie den Einsatz von Gewalt gegen den Präsidenten eines Landes."

SÜDAFRIKANISCHE ABTEILUNG FÜR INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

"Südafrika ruft den UN-Sicherheitsrat, das Organ mit dem Auftrag, internationalen Frieden und Sicherheit zu wahren, dringend zusammenzutreten, um diese Situation anzugehen."

RUSSISCHES AUSSENMINISTERIUM

"Heute Morgen haben die Vereinigten Staaten eine bewaffnete Aggression gegen Venezuela begangen. Das ist zutiefst besorgniserregend und verurteilbar. Die Vorwände, mit denen solche Handlungen rechtfertigt werden, sind unbegründet. Ideologische Feindseligkeit hat den geschäftlichen Pragmatismus und die Bereitschaft, Beziehungen auf Basis von Vertrauen und Vorhersehbarkeit aufzubauen, durchgesetzt. In der aktuellen Situation ist es in erster Linie wichtig, eine weitere Eskalation zu verhindern und sich darauf zu konzentrieren, durch Dialog einen Ausweg aus der Situation zu finden."

ARGENTINISCHER PRÄSIDENT JAVIER MILEI

"Was wir verstehen müssen, ist, dass es der Zusammenbruch des Regimes eines Diktators ist, der Wahlen manipulierte, der bei der letzten Wahl schwer besiegt wurde und trotzdem an der Macht festhielt. Deshalb würde ich sagen, dass die heutigen Nachrichten hervorragende Nachrichten für die freie Welt sind."

MEXIKANISCHES AUSSENMINISTERIUM

"Die mexikanische Regierung verurteilt und lehnt die militärischen Maßnahmen, die in den letzten Stunden einseitig von den Streitkräften der Vereinigten Staaten von Amerika gegen Ziele auf dem Territorium der Bolivarischen Republik Venezuela durchgeführt wurden, entschieden zurück, was einen klaren Verstoß gegen Artikel 2 der Charta der Vereinten Nationen darstellt."

PARAGUAY-REGIERUNG

"Paraguay beobachtet die aktuellen Entwicklungen in Venezuela genau und fordert die Priorisierung demokratischer Mittel, die einen geordneten Übergang garantieren."

DAS AUSSENMINISTERIUM VON BOLIVIEN

"Bolivien bekräftigt sein Engagement für Frieden, Demokratie und die Koordination mit der internationalen Gemeinschaft für humanitäre Hilfe, Schutz der Zivilbevölkerung und Unterstützung für einen glaubwürdigen und endgültigen Prozess des institutionellen Wiederaufbaus."

PANAMAS PRÄSIDENT JOSE RAUL MULINO

"Angesichts der Ereignisse, die heute früh in Venezuela stattgefunden haben, bekräftigt meine Regierung ihre Position zugunsten demokratischer Prozesse und für die Anerkennung der legitimen Wünsche des venezolanischen Volkes, wie sie bei den Wahlurnen bei Edmundo Gonzalez entschieden zum Ausdruck gebracht wurden."

PERUS AUSSENMINISTERIUM

"Die Regierung Perus fordert eine rasche Lösung der politischen Lage in Venezuela, zugunsten eines Übergangs mit voller Achtung des Völkerrechts und der Menschenrechte sowie der Aufmerksamkeit für die legitimen und echten Bestrebungen des venezolanischen Volkes, in Demokratie mit Unterstützung der regionalen Gemeinschaft zu leben."

BRASILIENS PRÄSIDENT LUIZ INACIO LULA DA SILVA

"Die Bombardierungen auf venezolanisches Gebiet und die Gefangennahme seines Präsidenten überschreiten eine inakzeptable Grenze. Diese Taten stellen eine schwere Beleidigung der Souveränität Venezuelas dar und ein weiterer äußerst gefährlicher Präzedenzfall für die gesamte internationale Gemeinschaft. Länder anzugreifen, die offensichtlich gegen das Völkerrecht verstoßen, ist der erste Schritt zu einer Welt voller Gewalt, Chaos und Instabilität, in der das Recht der Stärksten über Multilateralismus setzt."

UKRAINISCHER AUSSENMINISTER ANDRII SYBIHA

"Die Ukraine hat konsequent das Recht der Nationen verteidigt, frei von Diktatur, Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen. Das Maduro-Regime hat all diese Prinzipien in jeder Hinsicht verletzt. Wir setzen uns für weitere Entwicklungen im Einklang mit den Prinzipien des Völkerrechts ein und stellen Demokratie, Menschenrechte und die Interessen der Venezolaner in den Vordergrund."

ECUADORS PRÄSIDENT DANIEL NOBOA

"Die Zeit kommt für alle Narco-Chavista-Kriminellen. Ihre Struktur wird schließlich über den gesamten Kontinent zusammenbrechen."

AUSSENMINISTERIUM URUGUAYS

"Uruguay lehnt wie immer eine militärische Intervention eines Landes auf dem Gebiet eines anderen ab und bekräftigt die Bedeutung der Achtung des Völkerrechts und der UN-Charta, insbesondere des Grundprinzips, dass Staaten davon absehen müssen, auf die Androhung oder den Einsatz von Gewalt gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines Staates zurückzugreifen, oder in anderer Weise, die mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbar ist."

CHILES PRÄSIDENT GABRIEL BORIC

"Als Regierung von Chile drücken wir unsere Besorgnis und Verurteilung der militärischen Maßnahmen der Vereinigten Staaten in Venezuela zum Ausdruck und fordern eine friedliche Lösung der schweren Krise, die das Land betrifft."

KOLUMBIENS PRÄSIDENT GUSTAVO PETRO

"Die Regierung der Republik Kolumbien betrachtet mit großer Besorgnis die Berichte über Explosionen und ungewöhnliche Luftaktivität in den letzten Stunden in der Bolivarischen Republik Venezuela sowie die daraus resultierende Eskalation der Spannungen in der Region."

NICARAGUANISCHE REGIERUNG

"Von diesem Nicaragua, gesegnet und würdevoll, erheben wir die Stimme unseres Volkes... um Respekt für die Souveränität des venezuelanischen Volkes zu fordern."

IRANISCHES AUSSENMINISTERIUM

"Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran verurteilt den US-Militärangriff auf Venezuela und die eklatante Verletzung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität des Landes scharf."

TRINIDAD UND TOBAGOS PREMIERMINISTERIN KAMLA PERSAD-BISSESSAR

"Trinidad und Tobago ist KEIN Teilnehmer an einer dieser laufenden Militäroperationen. Trinidad und Tobago pflegen weiterhin friedliche Beziehungen zum Volk Venezuelas."

NIGEL FARAGE, DER VORSITZENDE DER BRITISCHEN REFORMPARTEI,

"Die amerikanischen Maßnahmen in Venezuela über Nacht sind unorthodox und widersprechen dem Völkerrecht – aber wenn sie China und Russland zweimal überlegen lassen, könnte das eine gute Sache sein. Ich hoffe, das venezolanische Volk kann jetzt ohne Maduro ein neues Leben aufschlagen."

AMT DES ITALIENISCHEN PREMIERMINISTERS GIORGIA MELONI

"Im Einklang mit Italiens langjähriger Position ist die Regierung der Ansicht, dass externe militärische Maßnahmen nicht der Weg zur Beendigung totalitärer Regime sind, betrachtet aber gleichzeitig defensive Interventionen gegen hybride Angriffe auf ihre Sicherheit als legitim, wie im Fall von staatlichen Einrichtungen, die den Drogenhandel befeuern und fördern."

DÄNEMARKS MINISTERPRÄSIDENTIN METTE FREDERIKSEN

"Die dänische Regierung überwacht die Lage in Venezuela genau mit unseren Verbündeten. Jetzt ist die Zeit für Deeskalation. Das Völkerrecht muss respektiert werden."

BELARUS-PRÄSIDENT ALEXANDER LUKASCHENKO

"Der Präsident von Belarus verurteilt KATEGORISCH die amerikanische Aggression gegen Venezuela. Alexander Lukaschenko sprach erst kürzlich in einem Interview mit amerikanischen Journalisten über die Konsequenzen.

KANADISCHE AUSSENMINISTERIN ANITA ANAND

"Kanada ruft alle Parteien dazu auf, das Völkerrecht zu respektieren, und wir stehen hinter dem venezolanischen Volk und seinem Wunsch, in einer friedlichen und demokratischen Gesellschaft zu leben. Kanada arbeitet mit seinen internationalen Partnern in Kontakt und beobachtet die Entwicklungen eng."

NORWEGISCHER AUSSENMINISTER ESPEN BARTH EIDE

"Das Völkerrecht ist universell und bindend für alle Staaten. Die amerikanische Intervention in Venezuela entspricht nicht dem Völkerrecht. Ein friedlicher Übergang zur demokratischen Herrschaft ist der einzige gangbare Weg in Venezuela. Dies erfordert inklusive politische Prozesse, die die Rechte der Bevölkerung respektieren."

SLOWAKEI-PREMIERMINISTER ROBERT FICO

"Die US-Militäraktion in Venezuela ist ein weiterer Beweis für den Zusammenbruch der nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen Weltordnung."

AUSSENMINISTERIUM JAPANS

"Japan schätzt seit langem die grundlegenden Prinzipien von Freiheit und Demokratie. Wir haben auch konsequent der Wahrung der Prinzipien des Völkerrechts in der internationalen Gemeinschaft Bedeutung beigemessen. Auf der Grundlage dieser konsequenten Position wird Japan weiterhin eng mit den relevanten Ländern, einschließlich der G7 und regionalen Partnern, zusammenarbeiten und alles tun, um japanische Staatsangehörige zu schützen und diplomatische Bemühungen zur Wiederherstellung der Demokratie und zur Stabilisierung der Lage in Venezuela vorantreiben."

TSCHECHISCHE REPUBLIK, AUSSENMINISTER PETR MACINKA

"Wir halten es nun für wichtig, die Lage zu beruhigen und diplomatische Verhandlungen einzuleiten, unter anderem mit Beteiligung der venezolanischen Opposition."

MALAYSISCHES AUSSENMINISTERIUM

"Grundsätzlich lehnt Malaysia jede Form ausländischer Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten sowie die Androhung oder den Einsatz von Gewalt ab. Dies sind grundlegende Prinzipien, die in der Charta der Vereinten Nationen und im Völkerrecht verankert sind. Malaysia betont konsequent die Bedeutung friedlicher Streitbeilegung durch Dialog, Respekt vor Souveränität und Einhaltung internationaler Normen. In dieser kritischen Zeit ist es entscheidend, dass die beteiligten Parteien maximale Zurückhaltung walten lassen und friedliche Lösungen durch Dialog und Diplomatie suchen."

SINGAPURISCHES AUSSENMINISTERIUM

"Singapur ist zutiefst besorgt über die US-Intervention am 3. Januar 2026 in Venezuela. Singapur verpflichtet sich tief zum Völkerrecht und den Grundsätzen der UN-Charta, die die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität aller Staaten, insbesondere der kleinen Staaten, schützen. Singapur hat konsequent Handlungen jeglicher Parteien abgelehnt, die gegen das Völkerrecht verstoßen, einschließlich ausländischer militärischer Intervention in jedem Land. Singapur fordert alle Parteien auf, Zurückhaltung zu üben, und hofft auf eine friedliche Lösung der Lage in Venezuela gemäß dem Völkerrecht und den Grundsätzen der UN-Charta."

