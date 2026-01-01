Weltführer reagieren auf tödliches Feuer in der Bar eines Schweizer Skigebiets: "Eine der schlimmsten Tragödien aller Zeiten"

HQ

Gestern erhielten wir folgende Nachrichten: Mindestens 40 Tote und 100 Verletzte bei der Silvesterexplosion in einer Bar eines Schweizer Skigebiets. In den folgenden Stunden begannen wir, Reaktionen internationaler Staats- und Regierungschefs auf diese traurige Nachricht zu sehen. Und heute haben wir einige davon gesammelt. Wenn du interessiert bist, kannst du sie dir unten ansehen.

Guy Parmelin auf X:

Was ein Moment der Freude war, verwandelte sich gestern Abend in Crans-Montana in eine Tragödie, die im ganzen Land und darüber hinaus gespürt wurde. Der Bundesrat hat dies mit großer Enttäuschung zur Kenntnis genommen. Ihre Gedanken sind bei den Opfern, den Verletzten und ihren Familien, und sie spricht ihr tiefstes Beileid aus.

Das Feuer, das letzte Nacht in einer Bar in Crans-Montana ausgebrochen ist, ist eine der schlimmsten Tragödien, die unser Land je erlebt hat... Die Ereignisse, die letzte Nacht in diesem öffentlichen Gebäude stattfanden, sind eine Tragödie von beispiellosem und erschreckendem Ausmaß. Viele Leben, die meisten davon jung, gingen verloren. Rund hundert Menschen wurden verletzt, oft schwer, und hinter diesen Zahlen stehen Gesichter, Namen, Familien und Leben, die brutal beendet oder für immer verändert wurden.

Emmanuel Macron zu X:

Ich traf mich @ParmelinG mit dem Präsidenten der Eidgenossenschaft, um unsere Solidarität auszudrücken. Die Belastung ist schrecklich. Unsere Gedanken sind bei den Familien... Unsere diplomatischen und konsularischen Teams verfolgen die Lage und leisten unseren von dieser Tragödie betroffenen Landsleuten die notwendige Unterstützung... Frankreich empfängt die Verletzten in seinen Krankenhäusern und ist bereit, jede Hilfe zu leisten... Danke an die Teams und Pflegekräfte, die mobilisiert wurden.

Friedrich Merz zu X:

Ein Moment der Freude verwandelte sich in Crans-Montana, Schweiz, in eine Tragödie. Diese Ereignisse sind zutiefst belastend. Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen und ihren Angehörigen. Wir wünschen den Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung.

Von der Leyen zu X:

Tief betrübt über das Feuer in Crans-Montana... Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und allen Betroffenen... Wir arbeiten mit den Schweizer Behörden zusammen, um den Opfern über den EU-Zivilschutzmechanismus medizinische Hilfe zu leisten. Europa steht in voller Solidarität mit der Schweiz.

Kaja Kallas auf X:

Meine Gedanken sind bei den Opfern, den Verletzten und ihren Familien nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana, Schweiz... Eine Neujahrsfeier, die Hoffnung und Freude bringen soll, sollte niemals von Angst und Verlust getrübt werden. Ich bewundere den Mut derer, die ihr Leben riskierten, um anderen zu helfen... Wir sprechen @IgnazioCassis und dem Schweizer Volk in diesem Moment der Trauer unser tiefstes Beileid aus.

Roberta Metsola zu X:

Der tragische Brand in einer Schweizer Skibar-Pub in Crans-Montana ist ein herzzerreißender Start ins neue Jahr... Diese Nachricht betrübt mich zutiefst... Meine Gedanken sind bei all den Betroffenen, den Verletzten sowie den Familien und Angehörigen, die in der ersten Nacht des Jahres einen unvorstellbaren Verlust erleben müssen.

Wolodymyr Selenskyj zu X:

Am Neujahrstag ereignete sich in der Schweiz eine verheerende Tragödie. Nach verfügbaren Informationen wurden etwa vierzig Menschen getötet und etwa hundert verletzt bei einer Explosion im Skigebiet Crans-Montana. Wir trauern jedes Mal, wenn Leben verloren gehen. Das Wichtigste ist, alles zu tun, um solche Tragödien irgendwo auf der Welt zu verhindern. Wir sprechen den Schweizern, @ParmelinG und allen, die ihre Familienmitglieder und Angehörigen verloren haben, unser Beileid aus und wünschen allen Verletzten eine schnelle Genesung.

Petr Macinka auf X:

Mit tiefer Trauer verfolgt ich die Nachricht von der tragischen Explosion im Skigebiet in Crans-Montana. Ich spreche den Familien der Opfer mein Beileid aus und wünsche allen Verletzten eine schnelle Genesung. Tschechien steht in dieser schwierigen Zeit an der Seite der Schweiz.

Juraj Blanar zu X:

Ich spreche den Familien und Angehörigen der Opfer des tragischen Vorfalls in einem Skigebiet in der Schweiz mein aufrichtiges Beileid aus. In diesen schwierigen Zeiten sind unsere Gedanken beim Schweizer Volk, und wir drücken unsere Solidarität @ignaziocassis aus. Einige der Opfer sind ebenfalls Ausländer; aufgrund der laufenden Ermittlungen wurde ihre Staatsangehörigkeit jedoch noch nicht bestätigt. Über unsere Botschaft in Bern stehen wir mit den örtlichen Behörden in Kontakt und sind bereit, unseren Bürgern jede notwendige Unterstützung zu leisten.