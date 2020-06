Wellenabwehr aus Halo 3: ODST erweitert Halo: The Master Chief Collection im Sommer

Halo: The Master Chief Collection hatte keinen leichten Start, da die verschiedenen Entwicklerteams unter Termindruck zu viele Spiel-Engines in einem Paket vereinen mussten. Seitdem hat 343 Industries jedoch sichergestellt, dass das Spiel ein wahres Paradies für Halo-Jünger ist, weshalb nun auch PC-Spieler chronologisch in den Genuss der Titel gelangen.

Die Sammlung umfasst jedoch nicht nur Games, die den ikonischen Master Chief - John 117 - als zentralen Protagonisten zeigen. In der Kollektion sind neben den ersten drei Halo-Hauptkapiteln auch das Prequel Reach und das Spin-Off Halo 3: ODST. Gerade bei Letzterem fehlte jedoch der Firefight-Modus, das ist eine Halo-Version des Horde-Spielmodus aus Gears of War 2.

343 Industries hat letzte Woche bekanntgegeben, dass sie das fehlende Feature im Sommer nachreichen wollen. Das gilt vorerst nur für die Xbox-One-Version, allerdings dürften PC-Spieler ebenfalls in den Genuss der Wellenabwehr kommen, sobald sie den Titel im Zuge der Master Chief Collection spielen dürfen.