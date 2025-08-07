Well Dweller, um Metroidvania-Action im Jahr 2026 auf die Switch zu bringen

Als Teil der sehr schnellen und ziemlich mittelmäßigen Indie World Showcase, die gerade abgeschlossen wurde, enthüllte Nintendo, dass die Switch -Plattform bald um eine Metroidvania-Option namens Well Dweller erweitert wird.

Vom Schöpfer von Crypt Custodian und Islets, Kyle Thompson, ist Well Dweller ein Abenteuer, in dem es darum geht, in die Rolle des kleinen Vogels namens Glimmer zu schlüpfen und einen Brunnen mitten in einem tiefen Wald zu erkunden. Bewaffnet mit nichts als einem Streichholz muss Glimmer eine unterirdische Welt durchqueren, um sich mit den Einheimischen anzufreunden und der bösen Königin zu trotzen, einer Monarchin, die Glimmer s Familie in ein neues Kleid für ihre königliche Sammlung verwandeln will.

Für diejenigen, die sich fragen, wann Well Dweller eintreffen wird, ist der Start irgendwann im Jahr 2026 geplant. Es gibt noch kein festes Datum, aber Sie können sich den Enthüllungstrailer unten ansehen, um festzustellen, ob es sich lohnt, ihn auf Ihre Watchlist zu setzen.