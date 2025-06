Welches Schaufenster hat den Sommer gestohlen? Wir fassen SGF, Xbox und den Stand der Dinge in der Gamereactor Show zusammen

HQ

Die vielleicht geschäftigste Woche des Jahres für Gamer im Jahr 2025 ist vorbei. Nach der Veröffentlichung einer neuen Nintendo-Konsole und der Ankunft unzähliger Showcases und Live-Events, sei es Summer Games Fest, Xbox Games Showcase, ein PlayStation State of Play und mehr, blicken wir nun auf einen stabileren Sommer zu, zumindest bis zur Gamescom im August.

Mit dieser gigantischen Woche in den Büchern hat sich das Gesprächsthema darauf verlagert, welche der Shows und Sendungen die anderen in den Schatten gestellt haben. Das ist genau das, was Alex und ich in der letzten Folge von The Gamereactor Show besprochen haben, in der wir die drei "großen" Events, unsere Lieblingsankündigungen und die Frage, welche Show die Nase vorn hatte und die Woche gewonnen hat, rekapitulieren.

Aber wir haben auch das Nintendo Switch 2 nicht vergessen, denn die heutige Episode ist eine holprige und längere, in der wir auch ein wenig über das Nachfolgesystem sprechen und unsere Eindrücke zu diesem Nachfolgesystem teilen, nachdem wir es einige Tage lang verwenden konnten.

