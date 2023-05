Welche Streaming-Dienste sollten Sie 2023 abonnieren?

HQ

Wir leben heutzutage in einem finanziellen Albtraum. Inflation, steigende Lebenshaltungskosten und steigende Energierechnungen bedeuten, dass wir immer vorsichtiger mit der Art und Weise umgehen müssen, wie wir unser Geld ausgeben, und wenn man bedenkt, dass jedes Unternehmen unter der Sonne einen Abonnementdienst anzubieten scheint, ist die Anzahl der monatlichen oder jährlichen Rechnungen, die wir bezahlen, in die Höhe geschossen. Bei einer so großen Auswahl an verfügbaren Dienstleistungen, die jeweils Türen zu verschiedenen Unterhaltungssammlungen öffnen, für welche Dienstleistungen sollten Sie heutzutage Ihr Geld ausgeben? Nach reiflicher Überlegung haben wir die besten derzeit verfügbaren Abonnementdienste zusammengestellt.

Unterhaltung

Netflix: Es scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein, dies vorzuschlagen, und das ist es auch so ziemlich. Wir werden Ihnen zwar nicht sagen, dass Netflix der richtige Ort für einen konsistenten Stream hochwertiger Inhalte ist, aber der Streamer überwältigt die Nutzer mit Tonnen von Filmen, Fernsehsendungen und Videospielen, von denen viele originell sind. Wenn Sie also auf der Suche nach einem Dienst sind, der Sie nach einem anstrengenden Tag unterhält, ist Netflix immer ein guter Ausgangspunkt.

Now TV/HBO Max: Wir haben diese beiden zusammengebracht, denn je nachdem, wo du wohnst, hängt es davon ab, was du abholst. Wenn du in einer Region lebst, in der HBO Max verfügbar ist, dann ist das diejenige, die du dir schnappen solltest, aber wenn nicht, dann ist Now TV dein bester Freund. Wenn Sie erstklassiges und in der Regel gefeiertes Fernsehen und Film wollen, macht es niemand besser als HBO/Now. Sei es House of the Dragon, The Last of Us, Succession, Peacemaker, die Liste geht weiter. Es ist sicherlich ein teurer Service, aber Sie bekommen das Beste, was die Leinwand zu bieten hat.

Werbung:

Apple TV+: Vor zwei Jahren wäre dies eine sehr, sehr nischenhafte Wahl gewesen, aber Apple hat sich seitdem zu seinem Streaming-Angebot verpflichtet und liefert jetzt wöchentlich eine große Auswahl an neuen und in der Regel sehr hochwertigen Inhalten. Zwischen erstklassigen Serien und Originalfilmen tendieren auch die größten Stars auf der ganzen Welt dazu, zu Apple zu strömen, da wir die größten A-Promis sehen, die die hier angebotenen Produktionen schmücken, was bedeutet, dass Sie sich in absehbarer Zeit nicht langweilen werden Apple's Portfolio.

Spiel

Game Pass Ultimate: Wenn Sie eine Xbox oder einen PC haben, ist dies ohne Zweifel das beste Angebot, das Sie in die Finger bekommen können. Zugriff nicht nur auf die breitere Game Pass-Bibliothek, sondern auch Xbox Live Gold, was bedeutet, dass Sie die größten Multiplayer-Titel genießen können, Game Pass Hunderte von Spielen bietet und auch der beste Weg ist, die neuesten Spiele aus der Xbox Game Studios -Familie, da die von Xbox entwickelten First-Party-Titel am Starttag auf dem Dienst landen. Mit Cloud-Gaming-Unterstützung ist dies wirklich ein entscheidender Service, um das Spielen von seiner besten Seite zu genießen.

PlayStation Plus Extra: PlayStation Plus kann schwer herauszufinden sein, da Sony den Dienst in drei ähnliche, aber unterschiedliche Stufen aufgeteilt hat. Wir empfehlen das Angebot in der Mitte des Pakets, da Sie die monatlichen kostenlosen Spiele erhalten, die mit der Basisstufe Essential geliefert werden, aber dann auch Zugriff auf die breitere Bibliothek von Titeln erhalten, die in der Kategorie Extra vorhanden sind. Ähnlich wie Game Pass Ultimate öffnet PS Plus Extra auch die Tür zum PlayStation Network, was bedeutet, dass Sie auch Multiplayer-Spiele mit Freunden genießen können.

Werbung:

Für die Retro-Liebhaber - Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket: Wir werden Ihnen nicht sagen, dass Nintendo Switch Online ein Must-Pick-Service ist, weil es das wirklich nicht ist, aber wenn Sie ein gutes Retro-Spiel lieben und etwas Zeit finden wollten, um das Original zu spielen The Legend of Zelda, Metroid, Mario, Star Fox und so weiter, dann ist Expansion Pack - und der Zugang, den es zu Emulationssystemen für NES, SNES und Game Boy eröffnet - eine gute Wahl.

Lebensstil

Amazon Prime: Es gibt eine ganze Liste von moralischen Entscheidungen, die sich auf den Abschluss eines Amazon Prime-Abonnements beziehen, da es in der Vergangenheit unzählige Berichte über die Bedingungen gab, die Arbeiter ertragen müssen, um Amazon kann einen so großartigen Service zu einem so günstigen Preis anbieten, aber wenn Sie den Service ausschließlich aus der Verbraucherperspektive betrachten, gibt es nur sehr wenige Gründe, warum Sie sich diesen Service nicht ansehen sollten, da er die Tür zu Prime Video, den Vorteilen von Prime Gaming und natürlich einer kostenlosen Premium-Lieferung für jeden Artikel öffnet, den Sie bei Amazon kaufen.

Apple Music/Spotify: Obwohl es sich um zwei konkurrierende Dienste handelt, ist ihr Angebot so ähnlich, dass es keine Rolle spielt, für welchen Sie sich entscheiden. Wir empfehlen zwar, Apple Music zu wählen, wenn Sie iOS-Geräte und Spotify für die Android-Benutzer verwenden, aber beide Dienste funktionieren wie ein Zauber und sind großartige Möglichkeiten, die neueste Musik, Podcasts und Hörbücher zu genießen. Sparen Sie etwas Platz und reduzieren Sie Plastik und beginnen Sie mit dem Aufbau einer digitalen Bibliothek von Audioinhalten mit diesen Diensten.

Sport

Now TV Sport/Sky Sports: Auch dies ist eine dieser Situationen, die davon abhängen, wo Sie leben, aber abhängig davon sind die Pakete Now TV und Sky's Sport die besten Möglichkeiten, um das Beste zu genießen, was Live-Sport bieten kann. Mit dem größten Live-Fußball, Rugby, Golf, Formel 1, NFL, NBA, Pferderennen und mehr bietet kein anderes Paket eine solche Sammlung von Sportarten auf einmal. Es ist ein sehr teurer Service, aber wenn Sie Sport leben und atmen, ist dies der beste Weg, ihn zu genießen.