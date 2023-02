Weitere Twisted Metal-Neustart-Beweise häufen sich

HQ

Einige neue Firesprite-Stellenanzeigen deuten wieder einmal auf einen möglichen Reboot von Twisted Metal hin.

Mehrere Stellenanzeigen wurden zuerst in einem Resetera-Thread gesammelt und bestätigen, dass der in Liverpool ansässige Firesprite an einem neuen AAA-Multiplayer-Titel arbeitet, der mit der Unreal Engine 5 erstellt wird.

Die Auflistung für die Position des Principal Designers beschreibt den kommenden Titel bei Firesprite als ein Genre-Mixing-Spiel, das " Mechaniken rund um den Fahrzeug- und Fußkampf" bietet.

Es gibt auch die Erwähnung eines Steam-Backends in der Auflistung, was bedeutet, dass auch eine PC-Version auf dem Weg sein könnte. Es gibt keine Garantie, dass dieser Titel ein Twisted Metal-Reboot ist, aber da die Gerüchte immer häufiger werden, besteht die Chance, dass Sony später in diesem Jahr etwas ankündigen könnte.