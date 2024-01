Weitere Spiele sind für das neue DC-Universum geplant

HQ

Im Jahr 2021 kündigten Monolith Productions und Warner Bros. Interactive Entertainment an, dass sie an einem neuen Wonder Woman -Spiel arbeiten, von dem wir seitdem nichts mehr gesehen haben.

Einer der Gründe dafür könnte die Tatsache sein, dass das alte DC-Universum nun offiziell vorbei ist, während ein neues in diesem Jahr mit der Zeichentrickserie Creature Commandos beginnt und dann 2025 mit dem Film Superman: Legacy einen vollständigen Auftakt erhält. Das bedeutet, dass wir auch ein neues Wonder Woman bekommen, da Gal Gadots Inkarnation in das alte DC-Universum gehört, und wir gehen davon aus, dass der DC-Boss James Gunn möchte, dass das Spiel zum Kanon wird.

Glücklicherweise befindet sich das Spiel noch in der Entwicklung und es kommen auch andere DC-Spiele, die für Gunns DC-Universum geplant sind. Dies wurde in einem Variety-Interview mit David Haddad, dem Präsidenten von Warner Bros. Interactive Entertainment, enthüllt, in dem er hinzufügt:

"Es gibt eine einzigartige und wichtige Rolle, die Spiele spielen, wenn es darum geht, unsere Franchises relevant, resonant und aufregend zu halten, weil es viele Fans und viele Menschen gibt, die Inhalte konsumieren, bei denen Spiele ihr Ausgangspunkt sind, es ist ihre bevorzugte Form von Inhalten."

Wir hätten sicherlich nichts gegen ein Peacemaker-Videospiel. Gibt es einen bestimmten DC-Helden, den du gerne in einem Videospiel sehen würdest?