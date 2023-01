Weitere Silent Hill-Projekte könnten im Bloober-Team in Arbeit sein

HQ

In einem kürzlichen Interview hat Silent Hill 2 Remake Producer Maciej Głomb angedeutet, dass Bloober Team, das Studio hinter dem Spiel, die Chance erhalten könnte, an anderen Projekten der Horror-Franchise zu arbeiten, sollte sich ihr erster Titel als erfolgreich erweisen.

Im Gespräch mit GamingBolt erklärte Głomb: "Sie sollten niemals nie sagen. Dies ist keine offizielle Bestätigung, dass wir mehr vom Studio bekommen, aber wenn das Silent Hill 2-Remake gut läuft, könnte Konami einige vertrauenswürdige Hände haben, um die Zukunft der Serie zu gestalten.

Dies hängt alles von Konami ab, so scheint es, obwohl es neben dem Remake von Bloober Team noch andere Silent Hill-Projekte gibt, auf die man sich freuen kann, wobei sich angeblich drei Spiele in der Entwicklung befinden. Da der Publisher versprochen hat, in diesem Jahr mehr von beliebten Franchises zu kommen, können wir hoffentlich mehr über Silent Hill als Teil davon hören.