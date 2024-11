Weitere Shows sind in Matt Reeves' The Batman-Universum geplant

HQ

Obwohl es einige Zweifel gab, scheint es, dass The Penguin eine der besten Comic-Adaptionen der letzten Zeit ist. Colin Farrell gibt alles, sowohl mit Leib als auch Geist, für die Rolle des Oswald Cobb, und in unserem vollständigen Staffelrückblick haben wir die Serie stark für ihre Arbeit am Charakter gelobt.

Es scheint, dass dieser Sinn für den Charakter etwas ist, das Matt Reeves in The Batman und seinen Spin-off-Projekten wirklich gerne erforscht. Im Gespräch mit Andy Serkis im Interview Magazine sprach Reeves darüber, wie er das in anderen Serien fortsetzen möchte und dass er nicht wirklich ein Fan davon ist, Ursprungsgeschichten wieder aufzugreifen.

"Wir haben darüber gesprochen, weitere Shows zu machen." sagte Reeves. "Ich wollte sicherstellen, dass wir nicht die Ursprungsgeschichte machen, wie es so viele der anderen Serien getan haben. Ich denke, die Idee, diese Charaktere aus der Perspektive betrachten zu können, ist eine wirklich aufregende Idee. Es geht um Städte und ihre Dysfunktion und die Welt und ihre Dysfunktion, und darum geht es in den Batman-Geschichten. Es geht darum, dass Gotham ein Ort ist, der besser sein sollte. Und man kann die Erfahrung dieser fast romanhaften, epischen Krimi-Saga machen, aber man bekommt auch einfach diese getrennten Erfahrungen. Sie haben ihren eigenen dramatischen Wert. Die Geschichte von Oz ist also die Geschichte von Oz, und die Idee ist, diese anderen Geschichten auf die gleiche Weise zu erzählen."

The Batman: Part 2 wird wahrscheinlich unser nächster Blick auf Reeves' Vision für Gotham sein, aber da die Veröffentlichung des Films noch ein paar Jahre entfernt ist, gibt es vielleicht Platz für etwas anderes dazwischen.