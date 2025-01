Weitere schlechte Nachrichten für Real Madrid: Sie verlieren die Führung in der LaLiga an ihren anderen "Erzfeind"

HQ

Der Sonntag war ein schrecklicher Tag für einen Fan von Real Madrid. Gegen den FC Barcelona erlitten sie eine der bittersten Niederlagen aller Zeiten, die 2:5-Niederlage im Supercup-Finale in Saudi-Arabien. Sie verabschiedeten sich von dem Traum, ein "Septete" zu gewinnen, also sieben Titel in einer Saison. In Spanien wurde die LaLiga nach der Winterpause wieder aufgenommen und in der ersten Saisonhälfte geschlossen.

Alle Teams haben nun 19 von 38 Spielen absolviert. Und Real Madrid verlor die Führung, als der Nachbar Atlético de Madrid Osasuna mit 1:0 besiegte, 3 weitere Punkte hinzufügte und den ersten Platz belegte.

LaLiga Top 4 nach 19/38 Spielen



Atlético de Madrid: 44 Punkte



Real Madrid: 43 Punkte



FC Barcelona: 38 Punkte



Athletic Club Bilbao: 36 Punkte



Atlético de Madrid, die einzige andere Mannschaft in den letzten 20 Jahren, die Real Madrid und Barcelona die Ligatitel "gestohlen" hat (der letzte Titel wurde 2020-21 knapp gegen Real Madrid gewonnen), hat seine bisher beste Siegesserie bestätigt: 14 Siege in Folge, wenn man alle Wettbewerbe (LaLiga, Copa del Rey, Champions League) zählt.

"Winterchampion" zu sein, bedeutet nichts: Real Madrid liegt nur einen Punkt zurück, Barcelona sechs Punkte. Zu Beginn der Saison hatte Barcelona einen Vorsprung von zehn Punkten auf die Madrider Teams. Doch in acht der letzten zehn Ligas-Partien wurde der Wintermeister zum späteren Meister der Liga. Und Atleti hat 14 Siege in Folge, die beste Erfolgsbilanz aller Zeiten...