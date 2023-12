Weitere Resident Evil-Remakes kommen

HQ

Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 sind allesamt fantastische Remakes (auch wenn Nemesis nicht so gut aufgenommen wurde wie die anderen beiden) und haben sich auch kommerziell großartig entwickelt. Dann ist es durchaus verständlich, dass viele von uns darüber diskutiert haben, welches Spiel der Reihe Capcom als nächstes neu erfinden sollte, auch wenn der japanische Publisher nichts über mehr gesagt hat... Bis jetzt.

IGN Japan nimmt an den diesjährigen PlayStation Partner Awards teil und hatte die Ehre, mit Resident Evil 4 Remake Director Yasuhiro Anpo zu sprechen, der auf die Frage, ob wir in Zukunft weitere Resident Evil-Remakes bekommen werden, Folgendes sagte:

"Ja. Wir haben bisher drei Remakes veröffentlicht und sie wurden alle sehr gut aufgenommen. Da es einem modernen Publikum ermöglicht, diese Spiele zu spielen, ist es etwas, das ich als jemand, der diese älteren Spiele liebt, gerne tue, und wir wollen weiterhin mehr tun.

Welches Spiel wir in Zukunft neu machen werden, ist etwas, das wir gerne in der Zukunft ankündigen würden, also freut euch bitte darauf."

Da haben Sie es also. Jetzt müssen wir Capcom nur noch wissen lassen, ob das nächste Remake Resident Evil - Code: Veronica, Resident Evil 5 oder etwas anderes sein soll. Welches wünschst du dir am liebsten?