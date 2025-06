Weitere Preisanpassungen für PS Plus könnten auf dem Weg sein

HQ

Während PlayStation Plus für viele Benutzer immer noch das Gefühl hat, dass es nicht ganz so ein gutes Schnäppchen ist wie der Xbox Game Pass, hat die Einbeziehung des Spielekatalogs von Extra und Premium dazu beigetragen, den Wettbewerb etwas härter zu machen. Unabhängig davon, was Sie über das Abonnementmodell denken, melden sich die Spieler anscheinend in Scharen dafür an.

Zumindest geht das aus einem Gespräch zwischen Hermen Hulst und Hideaki Nishino, zwei Gaming-Chefs bei Sony, hervor, die sagten, dass immer mehr Abonnenten beginnen, sich für die teureren Stufen zu entscheiden.

Etwa 38 % der gesamten PlayStation Plus-Abonnenten haben ein Extra- oder Premium-Abonnement, so die neuesten Statistiken von Sony. "PlayStation Plus wird von unseren Spielern sehr geschätzt und sorgt weiterhin für mehr Engagement", so Nishino. "Dies gilt auch nach den globalen Preiserhöhungen, die wir im Geschäftsjahr 2023 umgesetzt haben, und in jüngerer Zeit nach den lokalen Preiserhöhungen in ausgewählten Ländern, um unsere Preisstrategie zu verbessern... Der PlayStation Plus-Service bietet unseren Spielern einen großen Mehrwert, und wir werden weiterhin einen Mehrwert schaffen und unsere Preisstrategie dynamisch anpassen, um die Rentabilität zu maximieren."

Wenn du also gehofft hast, dass der Preis für PlayStation Plus Essential, Extra oder Premium einfrieren könnte, solltest du vielleicht noch einmal darüber nachdenken. Aber zumindest sagt Nishino, dass es Pläne gibt, den Abonnenten mehr Wert zu bieten. Vielleicht würden einige große Spiele an Tag 1 dazu beitragen, diese Zahlen in die Höhe zu treiben.