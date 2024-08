Weitere Oasis-Tourdaten wurden bekannt gegeben

HQ

Während Taylor Swift dazu neigt, die weibliche Bevölkerungsgruppe in einen Wahnsinn zu versetzen und zu sehen, wie die Konzertkarten in die Höhe schießen und innerhalb weniger Augenblicke ausverkauft sind, scheint für die männliche Bevölkerungsgruppe (zumindest in Großbritannien) Oasis diejenige zu sein, auf die man achten sollte. Spätestens seit die berühmte Rockband ihre Reunion-Tour angekündigt hat, ist klar, dass die Nachfrage nach Tickets durch die Decke gehen wird, und zwar so hoch, dass bereits weitere Tourdaten bekannt gegeben wurden.

An den drei Terminen wird die Band eine zusätzliche Nacht in London, Manchester und Edinburgh spielen, alle an diesen spezifischen Terminen.



Manchesters Heaton Park - 16. Juli 2025



Londoner Wembley-Stadion - 30. Juli 2025



Das schottische Gasstadion Murrayfield in Edinburgh - 12. August 2025



Da die Nachfrage, die Band wieder in Aktion zu sehen, immer größer wird, wären wir nicht überrascht, wenn nach und nach noch mehr Tourdaten hinzukommen.