Weitere Nachrichten zu The Last of Us: Part II kommen Ende September

Naughty Dog hat uns seit der E3-Show im Jahr 2018 nichts mehr von The Last of Us: Part II gezeigt, obwohl das Interesse nach wie vor vorhanden ist. Stattdessen haben uns die Entwickler in den letzten Monate mit Hinweisen auf einen möglichen Starttermin geärgert, doch jetzt können wir endlich sicher sein, dass es bald weitere Details geben wird.

Geoff Keighley, Moderator und Organisator der Game Awards, konnte Naughty Dog dazu bewegen, dass sie der Öffentlichkeit von ihrem geplanten Preview-Event erzählten. Auf Twitter bestätigte er, dass die Presse The Last of Us: Part II am 24. September sehen wird. Sam aus England wird sich das Game für euch ebenfalls anschauen, seine Flugtickets sind bereits gebucht und er ist wahnsinnig gespannt auf das Spiel. Ende des Monats werdet ihr von seinem Trip mehr bei uns lesen, vielleicht gibt es ja sogar einen Starttermin?