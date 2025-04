Weitere Mitarbeiter von Hogwarts wurden für die HBO-Serie Harry Potter gecastet

HQ

Die Gerüchte und Neuigkeiten über die Besetzung der HBO-Serie Harry Potter sind stetig durchgesickert. Nachdem sie erfahren haben, dass John Lithgow die Aufgaben des Hogwarts-Schulleiters Albus Dumbledore übernehmen wird, Nick Frost als Wildhüter Rubeus Hagrid und Paapa Essiedu als Zaubertränkeprofessor Severus Snape auftaucht, wurden nun auch drei weitere Hogwarts-Mitarbeiter gecastet.

Laut The Hollywood Reporter wird Janet McTeer die nächste Minerva McGonagall werden, die Rolle, die zuletzt die letzte Dame Maggie Smith innehatte. Der Hausmeister Argus Filch (ehemals David Bradley) wird nun von Paul Whitehouse betreut, und der Defence Against the Dark Arts Professor Quirinus Quirrell (ehemals Ian Hart) wird von Luke Thallon betreut.

Da diese Kerncharaktere feststehen, gibt es nur noch eine Handvoll Mitarbeiter zu bestimmen (z. B. Charms Professor Filius Flitwick, Herbology Professor Pomona Sprout und die Fluglehrerin Rolanda Hooch), bevor sich alle Aufmerksamkeit auf die Studenten und die jungen Darsteller verlagert, die die verschiedenen Rollen für das nächste Jahrzehnt oder so spielen werden.