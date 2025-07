Weitere Lego Wicked-Sets wurden angekündigt

HQ

Wicked überraschte viele, denn die Kinoadaption des gefeierten Bühnenstücks erwies sich als großer Erfolg bei Fans und Kritikern gleichermaßen, brachte satte 750 Millionen Dollar in den Kinos ein und schnappte sich auch ein paar Oscars. Unnötig zu erwähnen, dass alle Augen auf den zweiten Teil gerichtet sind, die Fortsetzung, die die Geschichte von Elphaba und Glinda fortsetzen und abschließen und direkt in dieWizard of Oz Hauptereignisse führen wird.

Wie auch immer, abgesehen von den Filmen, im Vorfeld der Ankunft von Wicked kamen Lego und Universal zusammen, um eine Reihe von Sets zu erstellen, die auf dem Film basieren, und jetzt, da Wicked: For Good fast da ist (Premiere im November), passiert das Gleiche für die Fortsetzung.

Bisher wurden sieben Sets enthüllt, von denen jedes kleine Hinweise darauf gibt, was dieses zweite Kapitel der Geschichte bieten wird. Jedes Set ist für Kinder ab sieben Jahren konzipiert, und viele enthalten auch Minifiguren, die auf Charakteren aus der Filmreihe basieren. Dazu gehören Wandkunst, verschönerte Versionen von Elphabas Rückzugsort, Glindas Hochzeitstag, Emerald City und Kiamo Ko Castle, Reisen zu Munchkinland, Buchstützen und auch BrickHeadz Figuren. Alle Sets werden am 1. September auf den Markt kommen, aber ihre Preise werden unterschiedlich sein, und Sie können die vollen Kosten für jedes Set unten sehen.



Wicked Emerald City Wandkunst - 159,99 $/139,99 £/149,99 €



Wicked Elphaba's Retreat - 27,99 $/19,99 £/24,99 €



Der Hochzeitstag der bösen Glinda - 39,99 $/34,99 £/39,99 €



Wicked Emerald City und Kiamo Ko Castle - 79,99 $/74,99 £/79,99 €



Wicked Glinda und Elphaba in Munchkinland - 69,99 $/59,99 £/69,99 €



Wicked Glinda und Elphaba Buchstützen - 129,99 $/109,99 £/129,99 $



BrickHeadz Wicked Elphaba und Glinda Figur - $19.99/£17.99/€19,99



Werbung:

Wirst du eines dieser Sets ergattern?

Werbung: