Weitere Kreaturen aus der Galar-Region in Pokémon Go gesichtet

Pokémon Go erhält Ende des Monats weitere Kreaturen aus der Galar-Region - dem Schauplatz der achten Pokémon-Generation, die wir in Pokémon Schild/Schwert erkundet haben. Das beliebte Handyspiel nimmt in zwei Wochen die Pokémon Wolly, Legios, Raffel, Schlaraffel und Zwollock, sowie die beiden mystischen Pokémon Zacian und Zamazenta bei sich auf. Die legendären Vertreter bekommt ihr in herausfordernden Fünf-Sterne-Raids, alle anderen sammelt ihr wie gewohnt beim Herumlaufen ein. Vom 20. bis zum 31. August besteht eine erhöhte Chance darauf, dass ihr auf schillernde Galar-Formen von Mauzi, Porenta, Smogmog und Flunschlik trefft. Währenddessen werden im Shop neue Kleidungsgegenstände verkauft.

Quelle: The Pokémon Company