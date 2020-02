Weitere Kämpfer mischen in One Punch Man: A Hero Nobody Knows mit

Allmählich wird die Besetzung von One Punch Man: A Hero Nobody Knows immer üppiger, denn letzte Woche stellte Bandai Namco drei weitere spielbare Figuren für das neue Actionspiel von Spike Chunsoft vor (das fertige Spiel bietet mittlerweile fast 30 Charaktere). Die Neuzugänge heißen Child Emperor, Spring Mustachio und Sugar Mask und im folgenden Trailer könnt ihr euch einen kurzen Eindruck abholen. One Punch Man: A Hero Nobody Knows wird am 28. Februar für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht, weitere Informationen zum Spiel findet ihr in unserer Vorschau.

You watching Werben