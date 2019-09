Weitere Inhalte von Anthem auf unbestimmte Zeit verzögert

Cataclysm sollte Anthem in einem Sturm der Begeisterung zurückbringen, doch schlussendlich ist mit dem Spiel im Grunde nichts weiter passiert. Seitdem wurde der Titel in EAs eigener Premium-Mitgliedschaft EA/Origin Access aufgenommen, nun äußert sich Bioware in einem Blog-Beitrag zur Zukunft des Spiels.

Der "Head of Live Service" Chad Robertson erkennt an, dass das Spiel noch immer Probleme im Bereich der "Kernthemen" hat und dass sich das Team diesbezüglich dazu gezwungen sah, umzudenken. Der Entwickler möchte auf das Feedback der Community reagieren, indem sie sich näher mit den benannten Problemen befassen. Laut Robertson habe das Team bereits damit begonnen haben und könne erste, "vielversprechende Ergebnisse" nachweisen:

"Um diese langfristigen Pläne in Angriff zu nehmen, wenden wir uns von der Akt-Struktur ab, [mit der wir bislang] Updates bereitgestellt haben. Stattdessen sind für dieses Jahr zusätzliche saisonale Updates geplant, von denen wir glauben, dass sie den Spielern gefallen werden. Diese Events werden Herausforderungen und Verfolgungsjagden bieten, vergleichbar mit dem, was ihr bereits gesehen habt[. Das ist um] einige unterhaltsame Themen herum aufgebaut, die wir ins Spiel bringen", fügt der Entwickler hinzu.

Das Studio bekräftigt seinen Wunsch, in Bezug auch in Zukunft transparent bleiben zu wollen und fügt abschließend hinzu, dass sie wissen, "dass mehr Arbeit geleistet werden muss, um Anthem besser zu machen". Wer dem Spiel helfen möchte, sollte regelmäßig die Testserver im Blick behalten. Allzu gut sieht diese ungewisse Verzögerung geplanter Sachen unserer Meinung nach aber nicht aus.

