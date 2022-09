Weitere Informationen zu den Schwierigkeitsgraden, Rätseln und Geheimnissen des Callisto-Protokolls

HQ

Das Callisto-Protokoll ist trotz seiner eiskalten Natur bei weitem eine der heißesten Veröffentlichungen vor Weihnachten, und während wir letzten Monat auf der Gamescom ein paar Auszüge aus unserem Chat mit Regisseur Glen Schofield hervorgehoben haben, haben einige von euch deutlich gemacht, dass ihr mehr wollt, insbesondere bei Dingen wie Schwierigkeit, Rätseln und Linearität. Also, neben unserem vorherigen exklusiven Einblick in die 87 Kameras des Callisto-Protokolls und wo die Menschheit in ihrem Horror liegt, hier drei Zitate aus dem vollständigen Interview, das diesen Aspekten gewidmet ist:

Was werden die Spieler abseits des Hauptweges herausfinden?

Ich denke, dass sie in einigen finden werden ... Sie werden in einem Fall eine Dusche finden, die Sie nur irgendwie zurückwirft: "Oh, ich bin in einem Gefängnis, es ist alles durcheinander". Du wirst Teile finden, die dich zurück ins Gefängnis bringen. Sie werden auch eine Kapelle finden, eine alte, alte Kapelle. Und es ist wirklich gruselig, oder? Das ist ein Teil der Geschichte, oder? Und Sie werden einige davon zusammenfügen und sagen: "Ok, das ist Teil der Geschichte". Sie werden feststellen, dass sie wahrscheinlich ein wenig beängstigender, ein wenig dunkler, ein wenig feuchter und gemeiner und solche Sachen sind. Sie werden einige Audioprotokolle finden, und diese Audioprotokolle helfen Ihnen zurück, die Geschichte besser zu verstehen, oder vielleicht erzählen sie Ihnen von einem der Feinde, oder sie erzählen Ihnen, was vor 150 Jahren passiert ist. Es gibt also viele kleine Story-Teile, die Sie aufheben möchten, und natürlich, wenn Ihnen die Munition ausgeht, ist das ein guter Ort, um dorthin zu gehen und einige zu finden. Sie sind ziemlich gut versteckt, aber wir machen einige, um vorbeizukommen.

Über Rätsel im Callisto-Protokoll

Sie sind geradlinig und ein wenig einfacher, denn was ich möchte, ist, dass sie tun ... mehr Spannung. "Oh Mann, ich muss diese Rätsel lösen, um durch die Tür zu kommen, aber die Feinde kommen auf mich zu, ich kann einfach nicht ausgehen", also ist es eine dieser Möglichkeiten, dich zu verlangsamen und in gewisser Weise musst du denken wie: "Mann, wo habe ich dieses Stück gesehen?" oder du greifst ein Stück und du denkst "wo werde ich das benutzen?", Rechts? Und du weißt, dass du es finden wirst, aber noch einmal, ich mag es, den Spieler zu verlangsamen, ich mag es, wenn er sich in all den Kämpfen engagieren muss, und obendrein erhöht es Druck und Spannung, die immer... Sobald Sie den Spieler angespannt haben, ist es einfacher, ihn zu erschrecken.

Auf Balance und Schwierigkeitsgraden

Wir versuchen, es schwer zu machen. Weißt du, nicht wie verrückt hart. Natürlich können Sie es auf "einfach" setzen und es wird einfacher sein. Aber im normalen Modus würden wir es gerne etwas schwieriger machen. Es ist ein Survival-Horror, du hast dich irgendwie durchgearbeitet, es ist nicht wie durchlaufen, das wollen wir nicht. Also versuchen wir, es ein wenig schwer zu machen. Das ist es, was wir gerade tun, ist das Ausbalancieren. Es bedeutet nicht, dass Sie nur eine Kugel haben. Ich glaube nicht, dass Survival-Horror eine Kugel sein muss. Es könnte ein Clip sein. Aber trotzdem können Sie wahrscheinlich nicht mit einem Clip durchkommen. Es fühlt sich also so an, als würden wir irgendwann versuchen, den Survival-Horror ein wenig zu verändern. Und sage: "Hey, du kannst ein paar Waffen haben, du kannst hier etwas Ausrüstung haben, aber es ist immer noch ziemlich beängstigend und du wirst nicht immer durchkommen".