Weitere Hinweise deuten auf eine Definitive Edition von Sonic Frontiers hin

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Das letzte Mal, dass wir etwas über Sonic Frontiers Verkäufe hörten, war vor einem Jahr, als Sega in einem vierteljährlichen Bericht bekannt gab, dass das Abenteuer des Igels fast fünf Millionen Exemplare verkauft hatte. Bei solchen Zahlen und durchweg positiven Kritiken könnte man vermuten, dass wir die Serie noch nicht zuletzt gesehen haben, und tatsächlich behaupten Insider (darunter der oft verlässliche Daniel Richtman), dass Sonic Team derzeit an einer Fortsetzung arbeitet.

Eine solche Ankündigung wurde jedoch bisher noch nicht gemacht, aber im März stellten wir fest, dass Sonic Frontiers: Definitive Edition in Südkorea altersfreigegeben wurde, obwohl ein solches Produkt noch nicht vorgestellt wurde. Nun gibt es weitere Anzeichen dafür, dass tatsächlich eine Definitive Edition des Spiels unterwegs ist, als ein X-Nutzer (über My Nintendo News) entdeckte, dass Sega gerade die Spielbeschreibung auf Steam aktualisiert und den Preis dauerhaft gesenkt hat. Dies folgt genau dem gleichen Muster, dem Sonic Mania und Sonic Origins folgten, bevor sie aktualisierte Ausgaben erhielten.

Sonic wird 2026 35 Jahre alt und Sega wird voraussichtlich einige Überraschungen bereithalten. Eine Definitive Edition von Sonic Frontiers scheint eine davon zu sein, aber wir drücken weiterhin die Daumen für die Ankündigung von etwas völlig Neuem, wie einer Fortsetzung.