Weitere Final Fantasy VII: Rebirth Verbesserungen des Leistungsmodus sind geplant

HQ

Square Enix hatte anscheinend einen kleinen Albtraum, als er die Performance Mode für Final Fantasy VII: Rebirth auf Schnupftabak brachte. Obwohl es keineswegs in einem schrecklichen Zustand ist, wären ein paar Nachbesserungen willkommen, und genau das ist es, was Square Enix geplant hat.

Im Gespräch mit One More Game (danke, Kotaku) verriet Game Director Naoki Hamaguchi, dass weitere Verbesserungen für den Modus in einem kommenden Patch für das Spiel erscheinen werden.

"Wir haben viel Feedback erhalten, ob die Grafik im Performance-Modus verbessert wird oder nicht. Wir hören euch und arbeiten derzeit an einem Update-Patch, um diesen Aspekt zu verbessern. Ich glaube nicht, dass das Veröffentlichungsdatum noch weit entfernt ist."

Hamaguchi fügt hinzu: "Wir haben von Spielern gehört, dass die Gesichtsbeleuchtung in bestimmten Situationen einige Charakterschatten sehr beängstigend aussehen lässt. Das ist also ein Teil des Updates, an dem wir arbeiten."

Es gibt kein Datum, wann dieses Update erscheinen wird, was bedeutet, dass es vielleicht nicht das nächste Update für das Spiel sein wird, aber so oder so ist es erfrischend zu wissen, dass sichPerformance Mode die Spieler auf ein visuell ansprechenderes Erlebnis freuen können, das mit dem flüssigeren Gameplay einhergeht, das der Modus bietet.

Wenn Sie noch keine Gelegenheit hatten, Final Fantasy VII: Rebirth zu spielen, lesen Sie unsere Rezension des Spiels hier, sehen Sie sich unsere Videorezension unten an und lesen Sie auch hier unseren super hilfreichen Queen's Blood-Leitfaden.