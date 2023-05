Weitere Fast and Furious-Spin-offs kommen

HQ

Während es so aussieht, als ob das Finale der Fast and Furious-Franchise in drei statt in zwei Teile aufgeteilt wird, scheint es, als würde die Serie auch im weiteren Verlauf mit zusätzlichen Spin-offs erweitert werden.

Wie Variety berichtet, hat Vin Diesel nun erklärt, dass weitere Fast and Furious Spin-offs in Arbeit sind, was bedeutet, dass wir uns auf weitere Abenteuer wie in Hobbs und Shaw freuen könnten.

Konkret erklärte Diesel: "Ich habe mit der Entwicklung des weiblichen Spin-offs begonnen ... 2017 mit anderen Spin-offs, und je früher ich das Finale liefere, desto eher kann ich alle Spin-offs starten."

Demnach deutet der Zeitplan für die Projekte darauf hin, dass die Spin-offs kommen werden, nachdem das Hauptfranchise mit dem zweiten oder dritten Teil von Fast X abgeschlossen ist.

Auf die Frage, wer in dem von Frauen geführten Spin-off mitspielen wird, hat Michelle Rodriguez (Letty) erklärt, dass sie sich nicht sicher ist, ob sie die Figur in diesem vorgeschlagenen Projekt weiterhin spielen wird.

"Du gibst den Staffelstab weiter. Du nimmst den Rücksitz ein. Du gehst auf die Beifahrerseite. Wenn es um die nächste Generation geht, muss man das tun. Nur so können sie die Zukunft bestimmen."

Freust du dich auf noch mehr Fast and Furious Filme?