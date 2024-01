Weitere Entlassungen: Diesmal bei Behaviour Interactive, den Machern von Dead by Daylight

HQ

Es ist traurig, das Jahr so beginnen zu müssen, wie wir das letzte beendet haben, nämlich das neue Szenario in der Branche zu beklagen, in dem Tausende von Videospielarbeitern ihren Job verlieren. "Restrukturierungsprozesse" von Unternehmen sind eine irreführende Art und Weise, darüber zu berichten, dass Hunderte von Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren, und dieses Jahr ist auf dem besten Weg, das unglückselige Jahr 2023 zu erreichen. Heute haben wir von einem weiteren Fall von Entlassungen erfahren, diesmal bei Behaviour Interactive.

Das Studio hinter Dead by Daylight hat diese Woche 45 Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen in seinem Hauptsitz in Montreal entlassen, berichtet Kotaku. Das Studio hat noch kein offizielles Statement abgegeben, aber einige ehemalige Mitarbeiter haben Berichten zufolge die Situation auf LinkedIn aufgedeckt.

Laut der Website videogameslayoffs.com haben seit dem 1. Januar mehr als 3.000 Beschäftigte in der Branche ihren Arbeitsplatz verloren, mehr als die Hälfte davon bei Unity.