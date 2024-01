Weitere Details zum abgesagten Blizzard-Spiel enthüllt

HQ

Tragischerweise war es an dem Tag vor genau zwei Jahren, an dem Blizzard ankündigte, an einem Fantasy-/Survival-Abenteuer zu arbeiten, als Microsoft gestern die tragische Nachricht übermittelte, dass 1.900 Mitarbeiter der Spieleabteilung (8% ihrer gesamten Belegschaft) ihren Job verlieren würden, einschließlich des Teams, das das Spiel entwickelt - und das Spiel selbst wurde abgesagt. Ein sehr trauriger zweiter Jahrestag in jeder Hinsicht.

Während wir diesen Titel wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen werden (obwohl wir vermuten, dass einige Konzeptzeichnungen und Beschreibungen von Ex-Arbeitern irgendwann ihren Weg ins Internet finden werden), hat der Bloomberg-Journalist Jason Schreier einige Informationen darüber, warum er letztendlich gestrichen wurde. Wie bereits gemunkelt, befand es sich seit 2017 in der Entwicklung und hatte rund 150 Leute, die daran arbeiteten. Leider litt es unter einer schwierigen Entwicklung und es war noch lange nicht fertig, obwohl es intern positiv getestet wurde.

Ursprünglich war geplant, es mit der Unreal Engine zu entwickeln, aber da es für die von Blizzard beabsichtigte Größe mit über 100 Online-Spielern gleichzeitig nicht gut genug war, wechselte das Management das Team zu Synapse. Dies ist eine Blizzard-Work-in-Progress-Engine, die hauptsächlich für Smartphones gedacht ist und eine Menge neuer Probleme für das Projekt geschaffen hat.

Die positivsten Leute von Blizzard hofften, dass das Spiel 2026 fertig sein würde, "aber selbst das erschien einigen Entwicklern zu optimistisch", so Schreier. Das Team hoffte, dass die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft es ihnen ermöglichen würde, wieder zur Unreal Engine zurückzukehren, was das Projekt wahrscheinlich noch weiter verzögert hätte (ein Wechsel einer Spiele-Engine mitten in der Entwicklung ist keine leichte Aufgabe), und als Ergebnis wurde es abgebrochen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Blizzard ein Projekt beendet, das sich schon lange in der Entwicklung befindet. Das berüchtigtste ist wahrscheinlich Starcraft Ghost, das 2006 auf " unbestimmte Zeit" gelegt wurde, obwohl es wahnsinnig vielversprechend aussah, aber sie haben auch das Sci-Fi-RPG Nomad im Jahr 1999 und das klassenbasierte MMO Titan im Jahr 2014 eingestellt (später wurde ein Teil davon wiederverwendet, um Overwatch zu entwickeln).

Hoffentlich können einige der Assets aus dem unbetitelten Survival-Spiel irgendwann in einem anderen Blizzard-Projekt recycelt werden, aber wir sind immer noch traurig, dass es weg ist, und noch trauriger im Namen der Entwickler, die sowohl ihre Kreation als auch vor allem ihren Job verloren haben.