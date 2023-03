Weitere Details folgen dieses Jahr auf The Last of Us Multiplayer

Mit dem Ende von The Last of Us Staffel 1 sind die Fans auf der Suche nach mehr Inhalten. Natürlich gibt es das zweite Spiel, das Sie durchspielen müssen, wenn Sie die Fortsetzung der Geschichte sehen möchten, aber danach gibt es im Moment nichts anderes mehr.

Neil Druckmann hat jedoch bestätigt, dass wir in diesem Jahr mehr Informationen zum Multiplayer-Projekt von The Last of Us erhalten werden. Im Kinda Funny Spoilercast-Podcast sagte er: "Das Multiplayer-Spiel Last of Us ist unser nächster großer Titel und ihr werdet später in diesem Jahr noch viel mehr darüber hören. Ich bin begeistert davon."

Das war eine neue Erfahrung für mich persönlich, weil es das erste The Last of Us-Spiel ist, bei dem ich nicht der Hauptautor bin, ich bin nicht der Regisseur, also kann ich es mehr von der Seite sehen, während ich mehr in einer Produzenten- oder Mentorenrolle bin. Das ist spannend. Was das Team zusammengestellt hat, ist so cool. Es ist ganz anders als das, was ich tun würde, weil es von verschiedenen Leuten gemacht wurde, aber das ist für mich Teil der Aufregung. Ich kann sehen, wie andere Menschen in dieser Welt eine Führungsrolle spielen und sehen, wie es zusammenkommt. Ich kann es kaum erwarten, es zeigen zu können."

Auch zum Status von The Last of Us: Part III sagte Druckmann: "Alles, was ich sagen kann, ist, dass - schauen Sie, wir sind bereits in unserem nächsten Projekt. Die Entscheidung ist bereits gefallen. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber das ist der Prozess, den wir durchlaufen haben. Es wurde viel über verschiedene Dinge nachgedacht und wir haben uns die Sache ausgesucht, auf die wir uns am meisten gefreut haben."

Es scheint also, dass er seine Karten eng an seiner Brust hält, auf welches Einzelspieler-Erlebnis sich Naughty Dog als nächstes konzentriert.

Möchtest du The Last of Us: Part III sehen?