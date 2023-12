Weitere Cars-Projekte sind bei Pixar in Arbeit

Es ist sechs Jahre her, dass wir das letzte Mal einen Cars-Film gesehen haben, und während der dritte Film die Geschichte von Lightning McQueen ziemlich eng abzuschließen schien, hat Pixar Ideen, wohin das Franchise als nächstes gehen könnte.

In einer neuen Folge von The Late Brake Show auf YouTube sprach Jonny Smith - der Co-Schöpfer der Cars-Charaktere - ein wenig über einen neuen Film. "Es gibt noch mehr Cars-Dinge, die sich zusammenbrauen", sagte er. "Ich kann noch nicht genau sagen, was, aber Cars hat ein Leben, das weitergehen wird."

<social>https://youtu.be/SLxsSOLv6tY?t=838</social>

Smith sagt, dass wir in den nächsten Jahren nicht viel sehen werden, aber das sind immer noch aufregende Neuigkeiten für Cars-Fans. Es scheint, als ob dem Franchise mit Toy Story noch nicht annähernd der Sprit ausgegangen ist.