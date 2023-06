Weitere Barbie Filme sind bereits in der Diskussion

HQ

Der kommende Barbie-Film ist zu einer massiven Sensation geworden. Der Film, der am selben Tag wie Christopher Nolans Oppenheimer debütiert, ist bereits in aller Munde und kommt erst in ein paar Wochen an. Zu diesem Zweck scheint der Spielzeugriese Mattel zu verstehen, welche Art von Hit er in den Händen halten könnte, denn in einem Interview mit dem Time Magazine hat Mattel-CEO Ynon Kriez festgestellt, dass es bereits Diskussionen darüber gibt, was als nächstes für das Franchise kommt.

Insbesondere hat Kriez angemerkt, dass dieser Film erst der Anfang ist und dass es eine Chance auf "mehr Barbie Filme" gibt. Hauptdarstellerin Margot Robbie ist jedoch noch weniger geneigt, so weit voraus zu denken, und kontert:

"Von diesem Punkt aus könnte es in eine Million verschiedene Richtungen gehen. Aber ich denke, man tappt in eine kleine Falle, wenn man versucht, einen ersten Film auf die Beine zu stellen und gleichzeitig Fortsetzungen plant."

Wir wissen zwar, dass Robbies Barbie und Ryan Goslings Ken in dem Film die fiktive Welt von Barbie Land zugunsten der realen Welt hinter sich lassen werden, aber die feineren Details der Handlung wurden nicht kommuniziert, so dass im Moment unklar bleibt, wie genau dies die Tür zu weiteren Filmen öffnen wird. Wir müssen uns den Film nur ansehen, wenn er am 21. Juli debütiert, um es herauszufinden.