Weitere Anzeichen, die darauf hindeuten, dass Gears 6 bald enthüllt wird

In letzter Zeit gab es viele Gerüchte über Gears 6, wobei Quellen behaupten, dass es unglaublich beeindruckend sein wird und dass es im Juni während des diesjährigen Xbox Showcase gezeigt wird. Und nun kommt ein Zeichen, das darauf hindeutet, dass zumindest der letzte Teil wahr zu sein scheint.

Brainhunter Systems Ltd unterstützt The Coalition bei dessen nächstem Projekt (höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit Gears of War), und laut dessen Mitarbeiter Arash Azizzadeh wird er "bald in der Lage sein, zu teilen, was ich tue und woran ich arbeite". Das schreibt er in seinem LinkedIn-Profil, und die Juni-Veranstaltung würde sicherlich dazu passen, auch wenn es natürlich keine Bestätigung ist.

Drücken wir einfach die Daumen. Wie begierig sind Sie auf Gears 6 ?