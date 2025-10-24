Weitere Anzeichen deuten darauf hin, dass nächste Woche ein Battle-Royale-Modus zu Battlefield 6 hinzugefügt wird

HQ

Viele Leute haben einen aufregenden Battle-Royale-Modus in Battlefield 6 gefordert, aber wie wir wissen, wurde nichts dergleichen veröffentlicht. Nichtsdestotrotz gab es zahlreiche Gerüchte darüber, und diese Woche tauchten Informationen auf, die behaupten, dass es Spuren eines Battle-Royale-Modus im Spielcode gibt.

Nun hat sich einer der besten und zuverlässigsten Journalisten der Gaming-Welt, Tom Henderson von Insider Gaming, zu der Angelegenheit geäußert und gesagt, dass der Spielmodus tatsächlich auf dem Weg ist und am 28. Oktober als Schattentropfen veröffentlicht wird. Der Call of Duty -Account ModernWarzone sagte neulich, dass es Zeit für Battle Royale in Battlefield 6 am Dienstag nächster Woche ist, also scheint es, dass dies tatsächlich so viel Gewicht dahinter hat, wie man es sich von einem unbestätigten Gerücht nur wünschen kann.