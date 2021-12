Weitere Actionspiele im Plants-vs.-Zombies-Universum vorerst nicht geplant

HQ

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville ist ein Team-Shooter, das aus einem Strategiespiel für Handys hervorgegangen ist. Der Titel hat zwar einige Fans, die sich mit dem bunten Design und den soliden Spielmechaniken anfreunden konnten, es war aber kein Hit. Auf Resetera wurde ein alter Beitrag vom Creative Director Justin Wiebe bemerkt, dem zufolge sich das Team von Popcal Games längst auf andere Projekte aufgeteilt habe. Falls wir die Marke also in Zukunft erneut sehen sollten, wird es sicherlich einige Zeit dauern.