Weitere Ableger und Inhalte von Final Fantasy VII: Remake kommen vermutlich früher als erwartet

Zu sagen, dass wir lange auf Final Fantasy VII: Remake gewartet haben, wäre eine große Untertreibung (das Projekt wurde auf der E3 2015 vorgestellt). Als Square Enix also sagte, dass sich das Spiel, das wir im kommenden März erhalten, nur mit dem Midgard-Teil der Geschichte befassen wird, begannen sich viele Fans zu fragen, wie lange es wohl dauern wird, bis wir die komplette Geschichte erleben. Zum Glück scheint diese Vision bereits absehbar zu sein:

Chefentwickler Tetsuya Nomura und einige der seiner leitenden Mitarbeiter haben ihre Gedanken zu Final Fantasy VII: Remake geteilt und enthüllen im Playstation-Blog einige interessante Details. Nomura bestätigte, dass es eine Reihe von Änderungen im Spiel geben wird und dass wir uns beispielsweise auf einige brandneue Bosse freuen dürfen. Die Produktion des zweiten Teils von Final Fantasy VII: Remake sei wohl bereits in vollem Gange, so der Entwickler. Einige Mitglieder des Teams äußerten Bedenken zum aktualisierten Grafikstil, da dieser weniger Vorstellungskraft und Interpretation der Spieler vorauszusetzen scheint - was haltet ihr davon?