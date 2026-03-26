Weitere AAA-Spiele kosten Berichten zufolge 300 Millionen Dollar oder mehr in der Herstellung

HQ

Hast du schon mal Reporter gesehen, die sagen, ein Spiel habe "nur" eine Million Mal verkauft, als ob das nichts wäre, worauf man stolz sein müsste? Nun, vielleicht wissen wir jetzt, warum. Es ist kein Geheimnis, dass die AAA-Budgets in den letzten zehn Jahren explodiert sind, aber es scheint jetzt, als würden die Kosten für ein Spiel so weit gehen, dass es fast unmöglich ist, das Geld zurückzubekommen, es sei denn, man schafft einen generationsübergreifenden Erfolg.

Im Gespräch mit Bluesky erklärte Bloomberg-Reporter Jason Schreier, dass die meisten Publisher zwar keine konkreten Daten zu ihren Budgets für AAA-Spiele nennen, die Zahlen, die er von Entwicklern hört, aber "300 Millionen Dollar oder mehr – manchmal sogar viel mehr!"

Dies erklärt laut Schreier "den aktuellen Zustand der Branche." Er weist darauf hin, dass diese Zahlen hauptsächlich US-amerikanische und kanadische Entwickler betreffen und dass der Großteil dieser Budgets für Entwicklergehälter ausgegeben wird und nur wenig mit der Vergütung der Führungskräfte zu tun hat, die offenbar größtenteils Aktien sind.

Wenn man sich die Zahlen anschaut, muss ein Spiel mit einem Budget von 300 Millionen Dollar mindestens 6 Millionen Exemplare zu 70 Dollar pro Stück verkauft werden, um auf Gewinn zu gehen – und das schließt das Marketingbudget nicht ein. Jetzt sehen wir, warum Spiele, die nach außen hin wie große Erfolge aussehen, immer noch zu Entlassungen und Studioschließungen führen. Natürlich ist dies derzeit keine offizielle Liste aller AAA-Budgets, aber sie könnte die gesamte Branche in eine andere Perspektive setzen, falls sie zutrifft.