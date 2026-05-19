Weit über 90 % der Crimson Desert Spieler haben die Story des Spiels noch nicht durchgespielt

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Heutzutage beenden die Leute kaum noch Spiele. Deshalb war es so überraschend, als wir Anfang des Jahres berichteten, dass so viele Spieler zum Abschluss von Resident Evil Requiem gelangen konnten. Allerdings scheint der Trend für ein weiteres großes Spiel in diesem Jahr angehalten zu werden, da weniger als 7 % der Spieler die Hauptstory von Crimson Desert seit dem Launch durchgespielt haben.

Diese Zahl wurde von GamesRadar+ erfasst, und da der Sender schätzt, dass es etwa 200 Stunden dauert, um das Spiel vollständig zu beenden, könnte ein Durchlauf der Hauptgeschichte nur 35 Stunden dauern, wenn man ihn überstürzt. Die Spieler wollen jedoch nicht in der riesigen offenen Welt von Pearl Abyss überstürzen, also gehen sie in ihrem eigenen Tempo durch.

Nur 6,8 % der Spieler haben die Hauptgeschichte abgeschlossen, weniger als 25 % haben es bis zur Hälfte von Kapitel 7 geschafft. Das Spiel hat sich als großer Erfolg erwiesen und mehr als 5 Millionen Exemplare verkauft. Dennoch spielen nicht viele Leute Crimson Desert wegen seiner Geschichte. Es gilt wohl als der schlechteste Teil des Spiels, aber die Welt, in die man eintauchen kann, ist einladend genug, um einer schwachen Erzählung leicht entgegenzuwirken. Es ist also kein Wunder, dass die Leute die Geschichte nicht abschließen, wenn sie mehr Spaß daran haben können, einfach durch die Welt zu streifen und zu sehen, welche Geheimnisse auf sie warten.