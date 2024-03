Weit mehr als die Hälfte der Spieleentwickler nutzen bereits KI

HQ

KI ist das große Schlagwort in diesem Jahr, wie es auch für 2023 war, und bei vielen Menschen erzeugt es eine gehörige Portion Angst. Während sich die KI weiterentwickelt, fürchten viele um ihre Existenzgrundlage. Gleichzeitig gibt es diejenigen, die KI als einen Schritt nach vorne sehen, als eine Möglichkeit, uns in unserem täglichen Leben zu helfen.

Anscheinend nehmen die Menschen die Technologie im Gaming-Bereich bereits gesund an. Unity berichtet, dass 62 % der Spieleentwicklungsstudios KI in irgendeiner Form einsetzen. Laut dem jährlichen Marktbericht wird KI hauptsächlich eingesetzt, um "schnell Prototypen zu erstellen und für die Konzeption, die Erstellung von Assets und das Worldbuilding".

38 % der Studios zögern immer noch, KI einzusetzen, aber 71 % der Studios, die sie einsetzen, gaben an, dass sie ihre Abläufe verbessert hat.

Es sieht also sehr wohl so aus, als ob KI die Zukunft sein könnte. Was halten Sie von diesen Statistiken?