Weißes Haus verteidigt Abschiebefehler inmitten wachsender juristischer Gegenreaktionen

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und Salvador . Das Weiße Haus bleibt bei seiner Position, nachdem es fälschlicherweise Kilmar Abrego Garcia abgeschoben hat, einen Salvadorianer mit Rechtsschutz, der mit seiner Familie in Maryland lebte.

Obwohl Gerichtsdokumente einräumen, dass ein Verwaltungsfehler zu seiner Absetzung geführt hat, bestehen die Beamten darauf, dass er mit der MS-13-Bande in Verbindung steht, eine Behauptung, die seine Anwälte weiterhin anfechten. Garcias Fall, der jetzt in einem Gefängnis in El Salvador festgehalten wird, hat im gesamten US-Rechtssystem Empörung ausgelöst.

Während die Richter die Missachtung der Abschiebeaufschub durch die Regierung in Frage stellen, zeigen hochrangige US-amerikanische und salvadorianische Beamte keine Anzeichen eines Einlenkens und verwandeln eine persönliche Tragödie in einen politischen Brennpunkt. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.