Weißes Haus schränkt Berichterstattung über Trump-Kabinettssitzungen für wichtige Nachrichtenkanäle ein

In einem Schritt, der das Pressekorps aufrüttelt, hat das Weiße Haus Reuters, Associated Press und anderen prominenten Medien untersagt, über die erste Kabinettssitzung von Präsident Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit zu berichten (via Reuters).

Stattdessen wird der Zugang zu den Medien jetzt selektiv Organisationen wie Newsmax und The Blaze gewährt, die stärker mit der Regierung verbunden sind, während langjährige Mitglieder des Pressepools ausgeschlossen werden.

Die Regierung rechtfertigt die Richtlinie als notwendige Aktualisierung des Zugangs der Presse zu kleineren Räumen wie dem Oval Office und vernachlässigt die traditionelle Rolle der White House Correspondents' Association bei der Verwaltung der Berichterstattung.

Diese Verschiebung folgt auf die jüngste Entscheidung der Regierung, Associated Press aus dem Pressepool zu entfernen, weil sie sich weigerte, Trumps bevorzugten Namen für den Golf von Mexiko zu verwenden. Im Moment bleibt abzuwarten, wie diese neue Medienlandschaft das Verhältnis der Regierung zur Presse prägen wird.