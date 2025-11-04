Weißes Haus untersagt Nvidia den Verkauf von Top-KI-Chips an China

HQ

Die Trump-Regierung wird Nvidia nicht erlauben, seinen fortschrittlichsten Chip für künstliche Intelligenz, bekannt als Blackwell, an China zu verkaufen, bestätigte das Weiße Haus am Dienstag, wie Reuters berichtete.

"Was die fortschrittlichsten Chips, den Blackwell-Chip, betrifft, so sind wir derzeit nicht daran interessiert, ihn nach China zu verkaufen", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, während einer Pressekonferenz.

Die Ankündigung bekräftigt die Bemühungen der Vereinigten Staaten, Chinas Zugang zu hochmodernen Halbleitern einzuschränken und einen technologischen Vorsprung in den Bereichen künstliche Intelligenz und Supercomputing zu erhalten.

Trump sagt, Blackwell-Chips werden in den USA bleiben

Die Entscheidung folgt auf Äußerungen von Präsident Donald Trump, der am Sonntag sagte, dass die leistungsstärksten KI-Chips der Welt amerikanischen Unternehmen vorbehalten und von China und anderen Ländern ferngehalten würden.

Seit August hatten die Spekulationen darüber zugenommen, ob die Regierung den Export einer verkleinerten Version des Blackwell-Chips genehmigen würde. Trump hatte auch angedeutet, dass er mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping während des jüngsten Gipfels in Südkorea über Chipexporte sprechen könnte, bestätigte aber später, dass das Thema nicht angesprochen wurde.

Nvidia, der wertvollste Chiphersteller der Welt, sieht sich mit verschärften Exportbestimmungen konfrontiert, seit Washington im Jahr 2022 erstmals den Verkauf von KI-Chips nach China einschränkte, was das Unternehmen dazu zwang, herabgestufte Modelle für den chinesischen Markt zu entwickeln.