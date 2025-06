Weißes Haus schließt sich "Papa"-Trump-Bemerkung nach NATO-Gipfel an

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Das Weiße Haus hat sich einen unerwarteten Spitznamen für US-Präsident Donald Trump gegeben, nachdem NATO-Generalsekretär Mark Rutte ihn bei seinem jüngsten Gipfelauftritt scherzhaft als "Papa" bezeichnet hatte.



"In Europa höre ich manchmal, wie Länder sagen: 'Hey, Mark, werden die Vereinigten Staaten bei uns bleiben?' Und ich sagte, das klingt ein bisschen wie ein kleines Kind, das seinen Vater fragt: 'Hey, bleibst du noch bei der Familie?' ", sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte. "In diesem Sinne habe ich also Papa benutzt, es ist nicht so, dass ich Präsident Trump Papa genannt habe."



Das Video zeigt Trump, wie er zu den Klängen von "Hey Daddy (Daddy's Home)" zum NATO-Treffen kommt. Während Rutte später klarstellte, dass seine Bemerkung widerspiegele, wie die europäischen Verbündeten die amerikanische Führungsrolle sehen, schien die Reaktion des Weißen Hauses das Etikett zu übernehmen.