Erst vor wenigen Stunden haben wir die Nachricht von der Entscheidung des Nobelkomitees erhalten, den Friedenspreis an die venezolanische Politikerin María Corina Machado statt an Präsident Donald Trump zu verleihen. Nun ging das Weiße Haus zu X, um die Entscheidung zu verurteilen. "Präsident Trump wird weiterhin Friedensabkommen abschließen, Kriege beenden und Leben retten. Er hat das Herz eines Menschenfreundes, und es wird nie jemanden wie ihn geben, der mit der schieren Kraft seines Willens Berge versetzen kann", sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Steven Cheung, in einem Beitrag auf X. "Das Nobelkomitee hat bewiesen, dass sie Politik über Frieden stellen." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!