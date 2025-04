Weißes Haus hat neuen Verteidigungschef ins Auge gefasst, da zweites Signal-Leck auftaucht

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Inmitten einer Flut von Kontroversen und abrupten Abgängen hat das Weiße Haus Berichten zufolge Bemühungen eingeleitet, Verteidigungsminister Pete Hegseth zu ersetzen, so ein US-Beamter, der nicht autorisiert war, öffentlich zu sprechen (via NPR).

Der Schritt folgt auf wachsende Besorgnis über seinen angeblichen Missbrauch verschlüsselter Messaging-Plattformen, um sensible Militärpläne zu teilen, einschließlich eines zweiten Falles, in dem Details über geplante Angriffe im Jemen an einen privaten Gruppenchat weitergegeben wurden. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Der Vorfall, gepaart mit dem plötzlichen Exodus mehrerer hochrangiger Berater, hat ein Bild wachsender Unruhen innerhalb des Verteidigungsministeriums gezeichnet. Hinter verschlossenen Türen scheinen die Beamten zunehmend besorgt über die Auswirkungen dieser Verstöße auf die nationale Sicherheit zu sein.