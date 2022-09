Weiße Version der Xbox Elite Controller Series 2 angekündigt

HQ

Einer der besten Controller auf dem Markt ist zweifellos der Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Ein hochgradig anpassbarer und erstklassiger Controller, der mit "bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit" so ziemlich alles bietet.

Nach einer langen Zeit der Lecks, sowohl Videos als auch Bilder, hat Microsoft nun eine weiße Version dieses Controllers angekündigt, die zu einem niedrigeren Preis von 129,99 US-Dollar (gegenüber 179,99 US-Dollar) erhältlich ist und am 21. September auf den Markt kommt. Es ist derselbe Controller, aber es fehlen die zusätzlichen austauschbaren Komponenten und die Tragetasche und wird daher Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core genannt.

Aber das waren nicht alle großartigen Neuigkeiten, die Microsoft in Bezug auf Xbox Elite Controller Series 2 hatte, Sie können diesen Controller in allen gewünschten Farben kaufen (so ziemlich), da er an diesem Feiertag im Xbox Design Lab enthalten sein wird. Etwas, das Sie sich vielleicht gönnen sollten?

Sehen Sie sich die folgenden Videos an, um einen Blick auf Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core und den Xbox Design Lab-Teaser für Xbox Elite Wireless Controller Series 2 zu werfen. Wirst du einen bekommen?

